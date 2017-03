Lars Lagerbäck (68) har aldri jobbet hardere med å kartlegge spillere enn de siste ukene. Toppfotballsjef Nils Johan Semb (58) er imponert.

– Hvis du spør Lars om hvor mange kamper han har sett, tror jeg det er helt ekstremt, forteller Semb til VG.

Det har den norske toppfotballsjefen rett i. Lagerbäck har blant annet brukt videoprogrammet Wyscout til å kartlegge Norges beste spillere siden ansettelsen ble klar 1. februar. Tirsdag offentliggjorde svensken 24 navn som han vil ta med seg til møtet med Nord-Irland om 12 dager. Etter pressekonferansen på Ullevaal stadion kom svensken med en avsløring:

– Hvis du tar hvilken som helst toukersperiode i livet mitt, har jeg ikke vært i nærheten av å se så mange kamper før. Enkelte dager har jeg sett fire-fem kamper, forteller Lagerbäck, som har mistet oversikten over det totale antallet.

– En landslagsspesialist

En av spillerne Lagerbäck har identifisert som en av landets aller beste i løpet av de siste ukene, er Mats Møller Dæhli. 22-åringen har slitt med skader i flere sesonger, men har prestert bra i tyske St. Pauli etter nyttår.

Det er Møller Dæhli glad for at hans nye sjef har fått med seg.

– Jeg er veldig stolt av å bli tatt ut i en så sterk tropp. Jeg er veldig glad for at jeg har kommet så bra tilbake etter skaden og at jeg blir lagt merke til, sier Møller Dæhli til VG.

– Det har vært en fornøyelse å jobbe med Lars. Som jeg har sagt før, er han en landslagsspesialist med 18 år i beltet. Det har vært ganske mange timer og det har vært interessante timer. Det har vært veldig spennende, roser Semb.

Hard kamp om plassene

I tillegg til blant andre landslagsassistent Per Joar Hansen (51) og U21-sjef Leif Gunnar Smerud (40), har Semb vært en del av en gruppe som har bistått Lagerbäck de siste ukene.

Sammen har de hatt flere møter hvor de har diskutert ulike problemstillinger. Sammensetningen av støtteapparatet har vært et av spørsmålene.

Ifølge Semb er det en sulten herremann som har tatt over Norge.

– Ja, i hvert fall hvis jeg skal bedømme ut fra hvor mye han har jobbet. Det tror jeg har vært fra tidlig morgen til sen kveld i lange, lange perioder. Så har han ventilert litt med noen dager hjemme i Stockholm, men han har lagt ned en stor arbeidsmengde så langt.

PS: Norge spiller VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland i Belfast 26. mars. Dette er troppen som samles:

Keepere: Rune Almenning Jarstein, André Hansen, Ørjan Nyland.

Forsvarsspillere: Jonas Svensson, Omar Elabdellaoui, Fredrik Semb Berge, Vegar Eggen Hedenstad, Jørgen Skjelvik, Gustav Valsvik, Even Hovland, Tore Reginiussen.

Midtbanespillere: Sander Berge, Jo Inge Berget, Veton Berisha, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Anders Konradsen, Håvard Nordtveit.

Angrepsspillere: Adama Diomande, Tarik Elyounoussi, Joshua King, Alexander Søderlund.