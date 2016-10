Rogne melder seg på til Tsjekkia-kampen

(IFK GÖTEBORG–AIK 1–0) Thomas Rogne (26) seiler opp som høyaktuell til den neste Høgmo-troppen - som skal møte Tsjekkia i viktig VM-kvalik.

Mandag kveld var han banens beste hjemme mot AIK, som mistet gull-muligheten etter at Rognes IFK Göteborg vant 1-0.

Det skjedde samtidig som kjæresten Ada Hegerberg spilte landskamp mot nettopp Sverige. Hun fikk seg en kraftig trykk i hodet og måtte etter matchen få sydd fire sting i hodet.

Aftonbladet kårer Thomas Rogne til banens bestemann, den eneste av spillerne på banen som får fem pluss av storavisen.

– Jeg registrerer at han får mye skryt i Sverige. Ut fra totalsituasjonen når det gjelder norske midtstoppere, må han være høyaktuell for troppen, sier Kenneth Fredheim, som skal kommentere landskampen mot Tsjekkia på MAX.

Til den forrige landslagssamlingen måtte Thomas Rogne takke nei etter som han var skadet. Han var ikke med i Høgmos første uttak, men var ønsket da det ble forfall.

Islendingen Elias Mar Omarsson, på lån fra Vålerenga, avgjorde kampen mot AIK. Han vendte vakkert bort Sauli Väisänen og plasserte ballen iskaldt i hjørnet.

IFK Göteborg skapte flere muligheter til å øke, men det hele endte 1-0.

Det var en stor nedtur for tidligere Brann-trener Rikard Norling, som med seier for alvor kunne begynne å tenke gull. Malmö FF inviterte AIK med da de tapte for Östersund lørdag, men nå er altså stillingen den samme som før: Malmö ligger syv poeng foran AIK. Mellom der ligger Norrköping, som ligger fire poeng bak Malmö.

Thomas Rogne får altså best karakter på Aftonbladets børs, foran nettopp Omarsson. En annen tidligere Vålerenga-spiller, Stefan Ishizaki, er også blant de fem spillerne på banen som får pluss.

Da Norge tapte for Aserbajdsjan tidlig i oktober var det Even Hovland og Stefan Strandberg som spilte midtstoppere. De samme to fikk sjansen også mot San Marino noen dager senere.