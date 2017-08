Riise såret av kritikken fra Solbakken og Solskjær: – Det gjør litt vondt

John Arne Riise (36) innrømmer at han blir såret av uttalelsene fra Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær i en ny bok.

– Det gjør litt vondt å få min periode på landslaget omtalt på denne måten av to av de største profilene på laget, det gjør det. Det har vært den største æren i min karriere å få spille på det norske landslaget, det tror jeg de også innerst inne vet. Det er mulig jeg var både bortskjemt, overbetalt og nyrik, men jeg blødde alltid for drakten, sier Riise til VG.

Solskjær om Carew og Riise: – Begge to skulle vært ristet

I den nye boken «Landslaget», skrevet av Adresseavisens sportsjournalist Birger Løfaldli, rettes det et kritisk søkelys på oppførselen til Riise og John Carew, som var de to store stjernene i landslagsgenerasjonen som etterfulgte den suksessrike 90-tallsgjengen.

Solbakken og Solskjær forteller at de opplevde at kulturen på fotballandslaget ble dårligere. «Jeg vet ikke om ungguttene og resten av troppen så opp til de to-tre (stjernene) vi hadde», sier Solskjær, mens Solbakken er spesielt kritisk til Riise:

– Carew var en figur i form av urkraften han hadde. Han bar tidvis landslaget litt på sine skuldre da han var på sitt beste. John Arne gjorde aldri det. Det er stygt å si det, når han har over hundre landskamper, men det er veldig mange som har preget landslaget mer enn ham, sier FC København-treneren.

Lest denne? Langrenns-Riise slet med nerver, kvalme og søvn

– Ubehagelig å høre

Det er uttalelser som sårer John Arne Riise.

– Jeg synes selvfølgelig det er ubehagelig å høre, men det som gjør mer vondt, er at han føler et behov for å si det. Jeg har alltid synes Ståle har vært et godt forbilde innen fotballen, og håper med tiden han vil synes det samme om meg. Livet er langt, sier den tidligere Liverpool-profilen, som den siste tiden har brukt tiden sin på rulleski:

«Det ble mye mindre seriøsitet. Færre spillere som var ordentlig interessert i hele fotballfaget, og i å representere Norge», sier Solskjær om kulturen på landslaget utover på 2000-tallet.

– Er du enig i dette?

– Jeg har ganske mange landskamper, så det får nesten være fasiten når det gjelder interesse for landslaget. Fotballen har vært livet mitt siden jeg et barn og jeg har lagt ned veldig mange timer på trening og med egentrening. Inntil nylig har mitt liv stort sett bare handlet om fotball, sier Riise.

– Når det er sagt, så ble det kjøpt Ferrarier og dyre klokker og håret ble klippet rart og huden ble tatovert og i det hele tatt, men det var ikke fordi vi ikke tok fotballen eller landslaget seriøst. Det skjedde fordi vi var unge gutter som ble preget av miljøet vi hadde og mulighetene vi fikk, ville bare ha det gøy, og jeg har forståelse for at det ikke alltid var like gøy for dem som sto på sidelinjen, tillegger han.

– Jeg har vært bortskjemt, overbetalt og nyrik

I den nye boken omtales også det berømte sammenstøtet mellom Riise og Carew i Drammen høsten 2003, da de to landslagsstjernene skal ha slåss i lagbussen etter trening. Solskjær beskriver hendelsen som totalt uakseptabel, og sier at «begge to skulle vært ristet».

– Er det noen som ikke synes den episoden var idiotisk? Det var en håpløs episode som vi håndterte like håpløst, men det var jo faktisk bare det; en liten episode. Alt man gir oppmerksomhet vokser, og den fjæra der begynner å ligne på en skikkelig Stangekylling, sier Riise.

Her kan du se Riise snakke om Carew-slaget i 2003:

«De to stjernene som skulle løfte Norge tilbake til toppen av internasjonal fotball, ble sett på som bortskjemte, overbetalte, nyrike egoister som satte seg selv foran laget», skriver forfatter Birger Løfaldli i boken, som gis ut av Kagge Forlag.

– Hvordan reagerer du på å bli stemplet som bortskjemt, overbetalt, nyrik, og en egoist som satte seg selv foran laget?

– Jeg kan være enige i at jeg i perioder av mitt liv har vært både bortskjemt, overbetalt og nyrik, men karma har en egen evne til å rydde opp i den typen hybris, så det skal ikke Ståle og Ole Gunnar bekymre seg for. Når det gjelder egoist, så er nok alle som konkurrerer på internasjonalt nivå til en viss grad egoister. Og det har gått utover venner og familie, men det har aldri gått utover fotballen og aldri utover lagkamerater. For lagkamerater har ryggen til hverandre, sier Riise.

PS! Riise er selv aktuell med ny bok. I oktober kommer hans selvbiografi ut. Der lover han å fortelle om både opp- og nedturene i sin lange spillerkarriere.