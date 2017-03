Rekdal står på sitt etter kommentatorkritikken

BELFAST/OSLO (VG) Kjetil Rekdal tar søndagens kritikk med knusende ro. 48-åringen er imidlertid fortsatt klar på at han mener hans tidligere elev, Sander Berge (19) burde startet.

For det var delte meninger vedrørende Kjetil Rekdals jobb som ekspertkommentator under søndagens landskamp mellom Norge og Nord-Irland.

Flere mente at den tidligere Vålerenga-treneren var for kritisk fra kommentatorplass, da han spesielt i førsteomgangen i 2-0-tapet blant annet var tydelig på at for mange lange, upresise baller ble slått.

Selv har han ikke gjort seg opp noen tanker om det.

– Nei, alle må få lov til å ha en mening om det. Noe mer enn det har jeg ikke tenkt på det, sier en relativt ordknapp Rekdal til VG mandag morgen.

Da er han på vei hjem fra Belfast. Kritikken han fikk underveis i kampen i går lot han seg ikke påvirke av.

– Jeg formidler min mening. Så kan man alltid diskutere om det er enten for hardt, upassende eller feil.



– Står til stryk



Blant kritiske røster i sosiale medier var det også en rekke støtteerklæringer å finne blant folk som mente det var befriende med en ekspertkommentator som beskrev tingenes tilstand som det var.

– Var det vanskelig å løse det på noen annen måte, etter den førsteomgangen Norge viste?

– Jo, det kan godt hende jeg kunne løst det annerledes, det er mange måter å løse det på. Men jeg ble selvfølgelig skuffet over det jeg så, skuffet over at landslaget vårt er på det nivået der.



– Hva ble du mest skuffet over?

– Det ga jeg vel uttrykk for i går.

Underveis i kampen sa han blant annet følgende:

– Det nivået landslaget er på kommer vi ikke langt med, sa Rekdal, før han la til at Norges prestasjon før pause «står til stryk».

Mener Berge burde startet

Mange forventet at Sander Berge skulle få sin landslagsdebut som en av de elleve utvalgte fra start søndag kveld. Det fikk han ikke.

KOM INN: Sander Berge ble byttet inn for Stefan Johansen etter 75 minutter av søndagens landslagskamp mot Nord-Irland. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Rekdal har tidligere vært klar på at han mener at Sander Berge burde vært på landslaget, og uttalte til Aftenposten at han mente det var en «fallitterklæring» da han endelig ble tatt ut til kampen mot Nord-Irland.

– Burde Sander Berge startet fremfor Håvard Nordtveit i går?

– Det må nesten Lagerbäck få lov til å svare på selv. Det er selvfølgelig ikke sånn at Håvard Nordveit er en ubrukelig fotballspiller sammenlignet med Sander Berge, innleder Rekdal, før han legger til:

– Det vil alltid være forskjellige meninger om sånt. Eksperter, journalister og folket. Det er det som er sjarmerende med fotball. Det vil alltid være forskjellige meninger.

Han ønsker ikke å spekulere i om kampbildet hadde blitt annerledes med 19-åringen fra start.

– Valget ble tatt, og det ble ingen god kamp av Norge. Men det er ikke sikkert resultatet ville vært noe annerledes om Sander Berge hadde startet. Det blir spekulasjoner.



– Hva synes du om det Berge fikk vist i går?

– Nei, han gjorde det greit han. Det er jo ikke lett da han får et kvarter mot et lag som er mest interessert i å tette igjen bakover og spille på resultat. Men vi kommer til å få se mye mer av Sander Berge på landslaget.

– Selv om vi mener han burde startet denne, avslutter Rekdal.

