Kjetil Rekdal tente på alle plugger etter at Norge ble flere hakk for små mot den regjerende verdensmesteren Tyskland i Stuttgart mandag kveld.

På direktesendt TV mente han at trener Lars Lagerbäck har et spesielt ansvar for å få resten av Fotball-Norge til å skjønne hva som skal til for å få landslaget opp igjen.

– Vi må trene mer, få frem rette typen og vi må ha evnen til å stå imot i større grad enn det vi gjør. Vi vinner ikke dueller. Vi er underlegne på absolutt alt. Med ball, uten ball, fysisk... Han (Lagerbäck) har en viktig rolle for å få Fotball-Norge til å forstå hva som skal til for at vi skal bli bedre, sa den tidligere landslagsspilleren på TV Norge med Lagerbäck ved sin side, og la til at det var skremmende å se hvor stor forskjellen mellom Tyskland og Norge var.

Norges svenske landslagssjef tok utfordringen noenlunde på strak arm.

– Vi trenger spilletyper som har en utrolig fysikk og aggressivitet om vi skal opp på dette nivået. Vi må vinne dueller når vi møter bra lag. For når vi møter bra lag, så må vi forvente at de har mye ball, og da må vi klare den biten. Det nytter ikke å løse det med mer kreativitet eller teknikk. Vi må finne et lag som har denne «poweren», sier Lagerbäck.

– Må ta signalene ytterst alvorlig

RBK-leder Ivar Koteng mener norske fotballspillere rett og slett må bli «bedre på alt» og at det trengs en «ordentlig gjennomgang av hva vi holder på med».

– Vi må stikke fingeren i jorda og skjønne at vi ikke er så veldig gode. Der har Lagerbäck helt sikkert noe å bidra med, sier Rosenborgs styreleder til VG.

– Men vi kan ikke utvikle fysiske spillere med ansettelsen av en landslagssjef. Fotball-Norge må bli enige om hva vi gjør - og gjøre det, fortsetter Koteng.

– Hvilket ansvar har Rosenborg for at landslaget presterer?

– Det er klart vi har et stort ansvar, for det vi ser på landslaget, er et produkt av det RBK holder på med. Vi må ta signalene fra landslaget ytterst alvorlig, svarer Koteng.

– Hvilke tiltak har dere gjort?

RBK-LEDER: Ivar Koteng Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Vi trener mer, vi har startet endringer i salmarakademiet og blant annet ser vi også hvordan vi kan få flere foreldretrenere så ungene blir bedre veiledet, sier han.

Han mener at utviklingen av fysiske spillere må skje fra ung alder, men er klar på at det er de voksnes ansvar for at det skjer.

– Det er vi voksne som må ta tak. Hvor mange fotball-ledere tror du var på tur til Tyskland kontra å arbeide her hjemme? spør Koteng retorisk.

– Vi må utnytte tiden. Spørsmålet vi alltid må stille oss: blir vi bedre av dette? mener RBK-lederen.

Deila: – Delt ansvar

Vålerenga-trener Ronny Deila er ikke like krass i sin kritikk som RBK-lederen. Han kaller tapet mot Tyskland en «totalkollaps som skjer alle lag» og er klar på at det ikke er noen grunn til å krisemaksimere rundt landslaget. Han er imidlertid enig i at Norge må bli bedre på å utvikle fysiske spillere.

– Jeg tror vi har gjort mye positivt med tanke på å få frem det tekniske, men også forsømt mye på defensiv én mot én og defensiv forståelse, sier Deila.

– Det er mange lag som trener på halv bane, og da er det lite letting av ball. Det er mye possesion, det blir endimensjonalt og det gjør at teknikerne får en fordel fordi alt glir så fint på kunstgresset. Når du da spiller på en ordentlig gressbane senere, så kommer du tettere i duellene og da kommer den fysiske delen mer til syne, fortsetter han.

Han mener det er et delt ansvar mellom Fotballforbundet og klubbene hva gjelder å dyrke frem de riktige spillertypene.

– Forbundet har et ansvar for å være tydelig overfor topp og bredde. Det er avgjørende å sette retningslinjer for å få frem spillere, sier han til VG, og fortsetter.

– Men det er klubbene som trener spillerne mest, så det er helt klart et delt ansvar. Vi må bruke de erfaringene som er i norsk fotball, og Lars Lagerbäck er helt klart en ressurs der.

Deila tror imidlertid ikke at det problemet bare ligger innenfor Fotball-Norges rammer.

– I mine øyne er det et samfunnsproblem, for vi har det godt i Norge. Det er lett å ta litt lett på det, men vi må være villige til å gå den harde veien, sier Deila, som understreker at de som representerer Norge i dag har jobbet beinhardt for å komme der de er.