Rekdal: – En svart kveld for norsk fotball

PRAHA (VG) (Tsjekkia-Norge 2-1) VM-sjansen henger i en syltynn sytråd etter Tsjekkias sjokkåpning av begge omganger gjorde kål på Norge. Per-Mathias Høgmo tapte sin skjebnekamp.

Landslagssjefen lovte før kampen ekstrem disiplin og enorm vilje til å vinne denne nøkkelkampen. Men Høgmo snakket dessverre om feil lag. Norge ble satt sjakk matt på Eden Stadion.

Etter kampen svarte Høgmo slik på spørsmålet fra MAX om tidens som landslagssjef er over:

– Det er det ikke min jobb å uttale meg om her og nå.

Etter Joshua Kings trøstemål, Norges eneste sjanse og skudd mellom stengene gjenstår bare teori av drømmen om VM i Russland.

– En svart kveld for norsk fotball, sier Kjetil Rekdal i MAX-studio etter kampen.

- Jeg har ingen tro på prosjekt Høgmo. Jeg hadde det ikke før kampen og jeg har det ikke etter kampen, sier Bengt Eriksen i samme panel.



Høgmo: – Mitt ansvar ene og alene



For det var Tsjekkia som flyttet brikkene raskt, bestemt og effektivt mens novembersnøen drysset ned i åpningsminuttene.

Norge?

Mer eller mindre nedsnødde – selv om de kom seg delvis ut av dvalen i sluttminuttene.

– Utrolig tungt. Vi starter ikke godt nok. Vi vinner ikke nok dueller, sier en svært skuffet Mats Møller Dæhli til MAX.

– I dag synes jeg vi taper for mange avgjørende dueller det første kvarteret. Så gjøres det personlige feil. Det blir vi hardt straffet for, sier Høgmo til samme TV-kanal.

Han ga ingen signaler om at han ønsker å slutte i jobben som landslagssjef – selv om han virket preget etter nok et tap.

– Det er mitt ansvar ene og alene, sier Høgmo.

Og:

– Det må man alltid vurdere om man kunne gjort en bedre jobb.

Tsjekkia med sjokkstart i begge omganger



Det gikk ikke lenge før det presset ble tungt mot Rune Jarstein inne på den norske målstreken. Men Jaromir Zmrhal skjøt forbi begge målstengene – så vidt – da venstrekanten fikk sjansen etter bare to minutter.

Tsjekkerne trykket til på motsatt kant to minutter senere. Even Hovland prøvde panisk å avverge nødssituasjonen, men kneet ballen mot eget mål der Jarsteins lugg fikk skiftet retningen på ballen.

Den smalt i tverrliggeren.

Norge var rystet og mer skulle selvsagt komme. Etter 10 minutter og 40 sekunder var det slutt på Tsjekkias måltørke både hjemme på Eden Stadion og i VM-kvaliken.

Stefan Johansens taklingsforsøk endte med at Vegard Forren havnet akkurat der han ikke skulle. På løpetur mot Bologna-kanten Ladislav Krejcí. Sekunder senere satte Michael Krmencik ballen i det tomme norske buret.

Sjokkstarten var et faktum.

King reduserte på slutten

BLYTUNGT TAP: Ingen god kveld for Per-Mathias Høgmo. Foto: Fredrik Solstad , VG

Norge kom litt til hektene. Det skjedde små ting rundt en fornuftig spillende Alexander Tettey. Men det ga ikke annet enn mislykkede langskudd fra Jo Inge Berget, Stefan Johansen og Haitam Aleesami. Ingen av dem kunne kalles sjanser.

Mulighetene tilhørte målscorer Kremencik. Men han fikk ikke stokket beina på den første og headet ballen opp på det norske nettaket på den andre muligheten som avsluttet nye 45 elendige norske landslagsminutter.

Prosessen – i Franz Kafkas fødeby – gjentok seg rett etter pause.

Tsjekkia la trykk på Norge og skaffet seg en sjanse med en gang. Før det var gått to minutter sto det 2–0.

Et fremspill fra Vegard Forren ble snappet opp og den tidligere Rosenborg-spilleren Borek Dockal la ballen inn mellom Omar Elabdellaoui og Ebven Hovland. Ingen av dem hadde noen form for kontroll.

Jaromir Zmrhal stakk mellom dem og plasserte ballen inn bak en sjanseløs Rune Jarstein. Norge var totalt parkert. Spillerne slo fortvilt ut med armene etter baklengsmål nummer syv på bare fire VM-kvalifiseringskamper.

Det var kjørt.

– Nå taper vi stort sett for alle



Høgmo kjørte inn Mats Møller Dæhli og Adama Diomandé for Per Ciljan Skjelbred og Markus Henriksen. Dæhli gjorde et energisk comeback etter 20 måneder borte fra landslaget. Men igjen var det Krmencik som kom til en sjanse. Headingen strøk stolpen på utsiden.

Joshua King plukket opp et blokkert skudd fra Vegard Forren og skjøt ballen flatt i hjørnet. 2-1-scoringen var en fin prestasjon fire minutter før full tid, men da hadde tsjekkerne hatt syv målsjanser og vant en svært fortjent seier.

Norge hadde fire cornere og fem frispark i innleggssituasjon. Samtlige ni havnet hos en tsjekker.

Norge har startet med VM-kvaliken med tre tap og en utskjelt seier over San Marino. I 2017 kan Norge komme opp på 15 poeng i puljen (alle poeng mot jumbo San Marino trekkes fra). Men det betinger bare seire mot Nord-Irland, Tsjekkia, Aserbajdsjan og Tyskland på bortebane.

Med seier i fem av de seks siste kampene ender Norge opp på 12 poeng. Det har gitt plass blant de åtte beste toerne i europeiske EM- og VM-kvaliker de siste fire kvalifiseringene.

Om dette landslaget er i stand til å komme tilbake med en slik bragd?

Det er en helt annen sak.

– Det har vært masse prøving frem og tilbake. Under Drillo hadde vi en stil som vi klamret oss til. Nå taper vi stort sett for alle, sier Kjetil Rekdal.

