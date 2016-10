Regnestykket mot VM er enkelt

Kommentar Fotball er også matematikk. Ikke minst derfor er det uhyre viktig med tre poeng for Per-Mathias Høgmo og Norge i kveld.

I en litt underlig setting på Ullevaal stadion, i 1987, sto landslagssjef Tor Røste Fossen med en ring av pressefolk rundt seg. Han snakket om poengene som var igjen å spille om. Det var et siste, desperat forsøk på å få noe positivt ut av en EM-kvalifisering som – i praksis – allerede var tapt.

Det gikk, selvsagt, dårlig.

Per-Mathias Høgmo kan selvsagt gjøre det samme hvis han ikke får seks poeng i kampene mot Aserbajdsjan borte i morgen og San Marino hjemme tirsdag. I teorien kan Norge fortsatt ta 21 poeng på de sju kampene som gjenstår.

20 poeng er tallet - fakta



Men da kommer spørsmålet: Hvorfor skal han, spillerne og vi tro på tre poeng i snitt på sju kamper når du har tatt litt over et poeng i snitt på de tre første?

Alle som har vært med en stund vet at du må ha rundt 20 poeng for å ha en sjanse til å bli nummer to i puljen. Det er også Norges og Høgmos mål, selv om de ikke sier det så direkte.

Fakta: På de seks siste kvalifiseringene, til VM 2006, EM 2008, VM 2010, EM 2012, VM 2014 og EM 2016 er snittet på laget som ble nummer to i de 50 forskjellige puljene nøyaktig 20 poeng.

Så det er ikke noe å diskutere, egentlig: Du må ha rundt 20 poeng for å komme til play-off. Får du færre poeng og blir nummer to, er sjansen svært god for at du blir den dårligste toeren og dermed havner utenfor play-off – som Norge, for eksempel, gjorde til EM 2012.

Sju poeng kontra seks

Regnestykket blir dermed enkelt: Tar Norge sju poeng på de tre høstkampene, mot Aserbajdsjan (borte), San Marino (hjemme) og Tsjekkia (borte), trengs det 13 poeng på de seks kampene i 2017. Kampen mot Tyskland på bortebane kan vi egentlig glemme, i hvert fall ut fra hvordan hjemmekampen (0-3) var. Da gjenstår det 13 poeng å vinne på fem kamper. Høgmo kan da tillate seg en uavgjort hvis han vinner resten. Vinnes hjemmekampene, kan han tåle en uavgjort, for eksempel, i Nord-Irland.

Men regnestykket blir langt vanskeligere, ja nesten umulig hvis det «bare» blir seks poeng i høst. Da må Høgmo plutselig ha 14 poeng på fem kamper, altså vinne alle fem. Ikke et lite feilskjær tåles. Og enda verre: Skulle det bli fire eller fem poeng i høst, så må det trolig bli poeng borte mot Tyskland også, hvis VM skal være et realistisk mål.

Med bare tre poeng, hjemme mot San Marino, så må Norge trolig vinne alle seks kampene i 2017 for å ha en VM-mulighet.

Det skjer ikke.

Derfor er sju poeng, tre mot San Marino og (trolig) tre mot Aserbajdsjan og et mot Tsjekkia, helt essensielt for at VM-drømmen skal leve. Uten sju poeng i høst, så tror jeg faktisk det er sjanseløst.

Svak stats mot Tsjekkia

Så nådeløs er disse kvalifiseringene. Kommer du litt dårlig ut av startblokkene, så har du ofte for få kamper til å rette det på.

I kamper mot Aserbajdsjan, har Norge vunnet tre og spilt en uavgjort i kvalifisering. Gjøres ting riktig i Baku, med riktig energinivå (som var helt fraværende, og kanskje den største skuffelsen mot Tyskland) og en rå tilnærming til resultat, så bør det bli tre poeng.

Norge må spille sitt spill, men også være kyniske når det gjelder. Tre poeng i Baku vil trolig være helt avgjørende for både VM-håpet og Høgmos videre jobb med laget.

Tsjekkia er verre. Norge har møtt Tsjekkia/Tsjekkoslovakia åtte ganger, fire treningskamper og fire kvalifiseringskamper/play-off. Tsjekkia har vunnet seks og spilt to uavgjorte. 0-2 og 0-1 er det blitt på bortebane i tellende kamper for Norge. Men Høgmo spilte uavgjort der i en treningskamp i 2014, det siste møtet mellom lagene. Det er da noe.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Er vi med for fullt?

Nord-Irland er en merkelig motstander for Norge. Sju ganger har lagene møttes, Norge har vunnet seks, men det ene tapet var en kvalifiseringskamp, i Belfast. Fem av sju oppgjør var treningskamper, i Nord-Irland. Norge vant alle.

Med sju poeng i høst, er Norge med for fullt.

Med bare seks poeng, er jeg redd det etter hvert blir en umulig oppgave – selv om Høgmo gjør som Røste Fossen og viser til alle poengene som er igjen å spille om.

Norge må starte med tre poeng i kveld.