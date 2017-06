Reginiussen fikk synstrøbbel etter hodesmellen – ute mot Sverige

ULLEVAAL (VG) Tore Reginiussen (31) fikk seg en så hard smell over det venstre øyet at han begynte å slite med synet – og måtte byttes ut.

Etter et kvarter skallet han hardt i Sander Berge, og gikk ned for telling. Men etter at kuttet over øyet ble lappet sammen, kom Rosenborg-stopperen seg på bena – og fortsatte kampen.

Men etter 33 minutter ga han opp. Reginiussen måtte gå ut, og ble erstattet av Gustav Valsvik.

– Det var en kamp jeg veldig gjerne skulle ha vært med på i 90 minutter, sier Reginussen.

Begynte å se dårlig



Finnmarkingen så nesten ut som at han hadde vært i bokseringen, eventuelt fått juling på byen hjemme i Alta, der han sto i intervjusonen etter kampen med blått øye og bandasje. Søndag formiddag opplyser Norges Fotballforbund at Reginiussen ikke er aktuell til tirsdagens privatkamp mot Sverige. Inn i troppen kommer i stedet Sarpsborg-spiller Sigurd Rosted.

BLÅTT ØYE: Tore Reginiussen fikk hard medfart etter at han skallet med Sander Berge under kampen mot Tsjekkia. Foto: MORTEN STOKSTAD , VG

– Jeg tror ikke det er snakk om hjernerystelse. Jeg tror det hovedsaklig bare var synstrøbbel. I hvert fall kjentes det ut som at hodet er ok, der og da, sier Reginiussen til VG.

Midtstopperen har vært strålende for Rosenborg denne sesongen. Også mot Tsjekkia rakk han å gi et godt inntrykk før han måtte gi seg. Reginiussen har ikke gitt opp håpet om å rekke den prestisjefulle treningskampen mot Sverige på tirsdag.

– Jeg håper å bli klar til Sverige-kampen. Men vi får se an hvordan det utvikler seg de neste dagene.

– Det ser ikke så veldig bra ut?

– Det er nå en smell. Blått øye. Men det er ikke første gangen det skjer. Jeg har fått synstrøbbel før også. Men det pleier å roe seg. Problemet er at det er vanskelig å spille med det. Du mister oversikt. Du sliter med farger og lys og løp, og det er veldig vanskelig å spille, forteller Tore Reginiussen.

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck fikk spørsmål om det var forsvarlig å la finnmarkingen spille videre det drøye kvartereret i etterkant av smellen.

– Problemet var at øyelokkene hans svulmet igjen. Det sjekket medisinerne også, at han kunne fortsette. Det var en «myk» smell ifølge det han sa til meg, sier landslagssjefen.

