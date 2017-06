Reddet Norge fra pinlig tap: Tarik Elyounoussi – på godt og vondt

ULLEVAAL (VG) (Norge - Tsjekkia 1-1) Landslagets reise ned i fotballavgrunnen så ut til å fortsette. Så tok Tarik Elyounoussi (29) tak – på godt og vondt.

Fem minutter før pause – på stillingen 0-1 – serverte Olympiakos-spissen en nydelig pasning til Alexander Søderlund. Men Frankrike-proffen skjøt svakt rett på keeper Tomas Vaclik.

Ti minutter etter pause ble det mer Tarik-show: Han fintet seg inn i Tsjekkias 16-meter og ble felt av kaptein Tomas Sivok. Et korrekt idømt straffespark til Norge.

Elyounoussi var nok en gang kelner for Søderlund – som fikk lov til å ta straffesparket. Rogalendingen hamret inn 1-1.

Misbrukte gigantsjanse



Tre minutter senere snappet han opp en horribel tversoverpasning i det tsjekkiske forsvaret og satte fart helt alene mot målvakt Vaclik. Nok en gang kunne, og burde han, ha spilt til Søderlund – som bare kunne ha pirket ballen inn i det åpne målet.

Men denne gangen ville Elyounoussi score selv. I stedet endte det som burde ha vært et opplagt mål opp med at keeper reddet avslutningen fra østfoldingen.

«Neeeeei», skrek publikum. Alexander Søderlund slo oppgitt ut med armene. Og Tarik Elyounoussi tok seg til hodet, fortvilet og nesten flau over kjempesjansen som ble misbrukt.

Likevel: Elyounoussi var et stort norsk lyspunkt på nok en kveld der Norge nok en gang viste store svakheter mot et middels tsjekkisk landslag.

Svensson sov – Tsjekkia tok ledelsen



Det kunne ha vært en nydelig sommerkveld foran et sitrende og fullsatt Ullevaal-publikum med sola i ansiktet og VM i drømmene.

I stedet var det en regntung og grå juni-lørdag foran bare 12 179 tilskuere og et Norge som i praksis allerede var ute av VM-diskusjonen – ett år før mesterskapet i Russland starter.

Det handlet mest om å få en positiv opplevelse, en seier som får folket igjen til å tro på landslaget.

Men Lars Lagerbäck skulle ikke få den starten på Ullevaal-karrieren som han hadde ønsket seg.

Positive åpningsminutter, anført av en kvikk Tarik Elyounoussi, ble raskt erstattet med tsjekkisk overtak utover i første omgang, og ti minutter før pause kom nok en norsk kalddusj:

Et innlegg fra høyre ble slått inn i den norske 16-meteren, over både Gustav Valsvik og Håvard Nordtveit. Theodor Gebre Selassie snek seg inn bak en uoppmerksom Jonas Svensson og bredsidet ledermålet opp i nettaket.

Fem minutter ut i andre omgang var Tsjekkia nær ved å doble ledelsen. Tomas Soucek skjøt i tverrliggeren, og Norges reise ned i fotballavgrunnen så ut til å fortsette.

Presset på i andre omgang



Norge var best i andre omgang og presset på for å få seiersmålet. Både Mats Møller Dæhli og debutant Bjørn Maars Johnsen ble byttet inn – uten at det ga tellende resultat.

Syv minutter før slutt kunne Elyounoussi, med litt flaks, ha blitt matchvinner likevel. Han kastet ut benet på et innlegg fra Haitam Aleesami, men avslutningen gikk et lite stykke til side for målet.

På overtid fikk begge lagene hver sin mulighet til å sikre seieren. Tsjekkia skjøt over. Bjørn Maars Johnsen headet på keeper.

Den norske sluttspurten var såpass positiv at det var tilrop til applaus for spillerne da de gikk av banen. Men nok en gang: Uten seier.

PS! Etter kvarteret spilt skallet Tore Reginiussen med Sander Berge, og midtstopperen måtte stifte sammen kuttet over det venstre øyet. Midtstopperen spilte videre, men måtte gi seg etter 34 minutter. Inn kom Gustav Valsvik.

