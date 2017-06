RBK-Kåre tror Lagerbäcks Norge bare blir bedre

Selv etter null seire på tre forsøk: Norske mener Lars Lagerbäck allerede har gitt landslaget et løft.

1-1 hjemme både mot Tsjekkia og et reservepreget Sverige har kanskje ikke skapt fyr i supporterteltet, men likevel får den nye landslagssjefen anerkjennende nikk fra den norske fotballdammen.

Ingebrigtsen: – Det har vært positivt

– Jeg synes det har vært positivt. Vi ser jo utvikling. Vi kunne ha vunnet både mot Tsjekkia og Sverige. Når kunne vi sist si det – uten at vi hadde analysert oss i hjel for å finne sjansene? Jeg tror landslaget bare blir bedre og bedre, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til VG.

Det var lite som minnet om at det var en landslagsfrelser som hadde overtatt skuta da Nord-Irland slo Norge 2-0 i Lagerbäcks debut 26. mars, men Ingebrigtsen så tydelig klar til bedring i de to juni-kampene.

– Det var litt i overkant at alle trodde på en revolusjon før Nord-Irland-kampen. Men ting tar tid. Nå ser du at spillerne har tro på det. Du ser at det er en gruppe som har tro på prosjektet. Det er enormt viktig. Da får du masse entusiasme og glød.

– Synes du laget ser mer ut som en enhet nå enn tidligere?

– Ja. Jeg tror han har en bra rolleavklaring og en tydelig spillestil. Som fotballspiller er det veldig enkelt og greit å forholde seg til, svarer Ingebrigtsen.

Erlandsen: – Det har vært stigning

Lillestrøm-trener Arne Erlandsen er også relativt positiv til det Norge utrettet mot Tsjekkia og Sverige.

– Mot Tsjekkia spilte Norge en dårlig første omgang, og en god andre omgang. Mot Sverige synes jeg Norge var litt bedre frem til Sverige byttet inn noen klassespillere. Da synes jeg du så forskjell. Men flere enkeltspillere har vist seg frem. Jeg synes Ohi (Omoijuanfo) gjorde et bra innhopp. Mats Møller Dæhli var ok. Og Sander Berge bekrefter at han er en landslagsspiller i mange år fremover, sier Arne Erlandsen.

– Det har vært stigning i resultater og prestasjoner, selv om du ikke kan legge så mye vekt på en treningskamp. Og Sverige-kampen bar tydelig preg av at det var en treningskamp, tillegger LSK-treneren.

– Han holder på med grunnmuren. Og det lekker ikke så mye i kjelleren. Så får vi se om huset står når reisverket og taket kommer på plass, sier NRK-ekspert og Skeid-trener Tom Nordlie.

– Nord-Irland-kampen regner jeg ikke så mye med. Det er ikke mulig å gjøre så mye på noen dager. Jeg synes de to kampene nå har vært lovende. Ikke sprudlende, men det ser ut som at spillerne er blitt trygge på spillestilen og i rollene sine. Fremover har jeg lyst til å se Joshua King og Alexander Søderlund og Elyounoussi-gutta på hver sin kant, tillegger Nordlie.

Dæhli føler mer defensiv trygghet

Mats Møller Dæhli føler først og fremst at den defensive tryggheten er blitt større under den svenske landslagssjefen.

– Trygghet forsvarsmessig. Hvem støter når, hvem sikrer, når skal vi presse høyt og så videre. Mot Sverige synes jeg vi slapp veldig få sjanser i mot. Det er noe vi trener på. Jeg synes det har vært ganske bra, sier Dæhli til VG.

– Føler du at dette gir dere et annet utgangspunkt enn den fotballen som Per-Mathias Høgmo sto for?

– De er litt annerledes. Nå gikk det dessverre ikke slik Per-Mathias ønsket det etter hvert. Jeg synes den første kvaliken poengmessig er helt grei. Vi var nære, og vi kom til playoff. Men etter det var det nedgang. Ikke så gode resultater og ikke så gode prestasjoner. Og da gikk det som det gikk. Nå er det viktig å være positive, slik at vi får med oss folket og at de responderer. Det er opp til oss å skape god stemning på Ullevaal fremover, svarer Tyskland-proffen.

– Jeg synes vi viser gode takter. Vi har hatt en fin utvikling siden forrige samling, sier Norges beste mot Sverige, Mohamed Elyounoussi til VG.

– Har du mer tro på dette prosjektet kontra Høgmo?

– Nå tenker jeg ikke så mye på det som har vært. Jeg fokuserer kun på det som kommer nå. Og vi viser gode takter. Spillesystemet begynner å sitte, sier Basel-proffen.

