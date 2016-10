Ranking-bunnpunkt: Lille Færøyene er foran Høgmos Norge

Det bor 50.000 mennesker på Færøyene. Nå er fotballandslaget deres foran Per-Mathias Høgmos menn på FIFA-rankingen.

Det har nettsiden football-rankings.info regnet seg frem til. Den offisielle FIFA-rankingen offentliggjøres på torsdag.

For mens Norge synker fem plasser og ligger på 81. plass, like bak Israel og Bolivia, tangerer Færøyene sin beste plassering noensinne med sin 74. plass.

Øygruppen, som ligger omtrent 60 mil vest for Bergen, slo Latvia borte for en uke siden, mens det ble hele 0-6 hjemme mot Portugal på mandag. Likevel kliver de forbi Norge – som tapte i Aserbajdsjan og slo San Marino etter deres sjokkutligning.

Les også: Oljeberget ber NFF sparke Høgmo

Også det karibiske landet Curaçao, med sin befolkning på drøye 150.000 mennesker, plasserer seg foran med sitt sprang fra 118. plass til 77.plass.

Heller ikke for Danmarks norske sjef, Åge Hareide, vil rankingen være hyggelig lesning: 50.plass er fire plasser ned og nasjonens svakeste plassering i historien.

– Høgmo har jo sagt at han ikke bryr seg om FIFA-rankingen, at den får leve sitt eget liv. Men det er nå slik at denne rankingen har en del å si for seedingen i fremtidige kvaliker. Jo lengre ned du er på den listen, jo vanskeligere er det å komme til et mesterskap, sier VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden.

– Langt bak de beste



– Når du først taper mot Aserbajdsjan som var nummer 133 på FIFA-rankingen, og er 13 minutter unna å spille uavgjort mot San Marino, en av verdens dårligste fotballnasjoner, så skjønner jeg at mange bruker FIFA-rankingen som en bekreftelse på at Norge har falt fryktelig langt bak de beste. Jeg er redd det er sannheten, fastslår Svegaarden.

Fotballpresident Terje Svendsen uttalte i en pressemelding onsdag at Høgmo og landslagets resultater nå skal evalueres.

– Det at forbundsstyret starter denne prosessen allerede nå, henger sammen med at resultatene ikke har vært i samsvar med ambisjonene. Styret skal i første omgang gjøre en kortsiktig evaluering inn mot Tsjekkia-kampen som ikke er mange ukene unna, sa Svendsen.

Topp 10 i oktober, ifølge football-rankings.info:

1. Argentina

2. Tyskland

3. Brasil

4. Belgia

5. Colomia

6. Chile

7. Frankrike

8. Portugal

9. Uruguay

10. Spania