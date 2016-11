Prosjekt Høgmo kostet 99,3 millioner

Per-Mathias Høgmo (56) tok over som landslagssjef for drøyt tre år siden. Frem til avgangen onsdag brukte hans Norge nesten 100 millioner kroner mens det falt 42 plasser på FIFA-rankingen.

– Det koster penger å spille internasjonal fotball, man skal reise effektivt og tilrettelegge best mulig for at lagene skal prestere. Norge er ikke blant de nasjonene som bruker mest, men heller ikke blant de som bruker minst, sier NFFs fungerende generalsekretær Kai-Erik Arstad til VG.

Les også: Sterke reaksjoner på Høgmos etterlønn

27. september 2013: Per-Mathias Høgmo tar over jobben til Egil «Drillo» Olsen og uttaler seg i ambisiøse vendinger fra podiet.

Onsdag, tre år og halvannen måned senere i samme rom på Ullevaal stadion, takker en resignert landslagssjef for seg. Med seg ut døren får han lønn resten av avtaleperioden, ut 2017. Årslønnen skal ligge på rundt fire millioner kroner. Utbetalingen blir den siste fra NFF i en periode med kraftig vekst i ressursbruk på A-landslaget.

– Bevisst prioritering

VG har sett på tallene under Høgmos regjeringstid: Totalsummen på kostnadene løper opp til nesten 100 millioner kroner, trolig vil de ende på rundt 99, 3 millioner kroner. Usikkerheten ligger i utgiftene for inneværende år.

Sammenlignet med tallene fra Drillos siste år i 2013, er det stor forskjell på pengebruken.

I NFFs regnskap er A-landslagets kostnader delt opp i «Reise, opphold og øvrige troppskostnader», den andre posten heter «Lønn og drift av trenere og støtteapparat».

UTGIFTER A-LANDSLAGET 2013:



21, 455 269 millioner kroner*

(12, 002 261 mill. i reise, opphold og øvrige troppskostnader + 9, 453 008 mill. i lønn og drift av trenere og støtteapparat) *Høgmo tok over i september. For enkelthets skyld har VG dermed lagt 25 % av kostnadene dette året på ham, ca. 5,3 millioner kroner

2014:

25, 686 766 millioner kroner

(14, 853 387 mill. + 10, 833 379 mill.)

2015: 30, 319 074 millioner kroner

(14, 428 127 mill. + 15, 890 947 mill.)

2016: Ca. 38, 000 000 millioner kroner (Ut fra VGs beregninger. Regnskapet er ikke klart.)



Totalt: 99,3 millioner kroner.

I 2013 kostet Drillos A-landslag 21,45 millioner kroner totalt. Mens Høgmo-utgiftene i 2015 ga NFF en regning på 30,3 millioner. Det tilsvarer en økning på ca. 43 prosent. En grunn til dette er Høgmos store støtteapparat som på det meste talte rundt 20 personer. I 2016 har det vært litt færre personer på feltet.

– Det var en bevisst prioritering fra styret og en støtte til Per-Mathias Høgmos prosjekt. Han var tydelig på å prioritere assistenttrenere i støtteapparatet, sier Arstad.

– Synes du det er en fornuftig bruk av penger?

– Jeg velger å forholde meg til de vedtatte budsjettene. Fra mitt ståsted er det en rimelig balansegang ut fra ressursene. Dette vil alltid være gjenstand for diskusjon, svarer han.

Høgmo har også vært kritisert for bruk av privatfly, egen kokk og lekre hotellopphold når landslaget har reist rundt i Europa.

Stiger i 2016

Utgiftene for A-landslaget inneværende år er ennå ikke klare.

– På stående fot er det vanskelig for meg å si hvordan tallene blir for 2016, men de faktiske kostnadene blir høyere. Blant annet må Høgmo sin godtgjørelse i 2017 belastes 2016-regnskapet, slik er reglene, selv om utbetalingene skjer neste år, forklarer Arstad, som dermed putter inn en ekstra Høgmo-årslønn i årets regnskap.

Etter det VG erfarer vil da kostnadene på A-landslaget i 2016 ende på et sted mellom 35 og 40 millioner kroner, nok en økning fra de 30,3 millionene som ble brukt i 2015.

Les også: Rekdal etter Tsjekkia-tapet: – En svart kveld for norsk fotball

– Samtidig var kampaktiviteten høyere i 2016, vi spilte tre treningskamper i mai og juni, pluss kamp mot Hviterussland i september. To av disse var ikke budsjettert. Men jeg må få presisere at det er en sammenheng med inntekter her. Vi selger TV-rettigheter og billetter til disse kampene og får dermed økte inntekter. Vi genererer inntekter når landslaget spiller kamper, sier Arstad.

MANGE KOKKER: Per-Mathias Høgmo har hatt et stort støtteapparat, det har man også merket i regnskapene. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

99, 3 millioner kroner

Tar vi utgangspunkt i 38 millioner kroner i utgifter for 2016, og legger på de regnskapsførte summene for 2014 og 2015, på 25, 6 mill. og 30 3 mill., samt de tre siste månedene av Drillos budsjett (ca. 5,3 mill.), som Høgmo overtok i 2013, ender vi opp med en totalsum på ca. 99, 3 millioner kroner for hele Høgmo-perioden.

En periode der Norge har hatt et grufullt fall på FIFA-rankingen, fra nummer 39 og til nå å ligge på 81. plass.

Les også: Disse kan overta etter Høgmo

– Hva vil du si til dem som mener det brukes for mye penger på A-landslaget?

– Det vil alltid være en diskusjon rundt ressursbruken på A-landslaget. Det er styret som fremmer forslag til budsjett på Fotballtinget. Det legges opp til en demokratisk prosess innad i fotballfamilien, svarer Arstad, som ikke vil spå hvor dyrt det blir å drifte landslaget de neste årene:

– Det blir helt umulig for meg å spekulere i om utgiftene vil øke. Det kommer helt an på de prioriteringene Forbundsstyret og Forbundstinget gjør. Den nye landslagssjefen må også få lov til å sette sammen sitt støtteapparat når den tid kommer, selvfølgelig basert på forutsettinger vedtatt i budsjettet, sier Arstad.

Svenskene reagerer på høyere lønninger

I Sverige er man forbauset over det høye lønnsnivået i norsk fotball. Olof Lundh er en av landets fremste fotballeksperter for TV 4 og har skrevet kritiske bøker om det svenske fotballforbundet.

Les også: Solbakken til VG: – En ære å trene sitt land

– Lønningene i norsk fotball er dobbelt så høye som i Sverige. Jeg har lest om Høgmo, han har tjent dobbelt så mye som det Erik Hamrén hadde som landslagssjef, sier Lundh til VG.

Han sier han ikke vet hva det svenske fotballforbundet bruker på sitt A-landslag hvert år, han ergrer seg over at slik informasjon er vanskelig å få ut i Sverige.

– Dere er flinkere på åpenhet enn det vi er. Jeg leser om ledere i deres forbund som tjener opp mot tre millioner kroner, i Sverige har man kanskje en million i lønn. Norsk fotball har generelt mye mer penger enn oss, mener Lundh.

PS! Mange lurer sikkert på hva som skjer med det store støtteapparatet til Per-Mathias Høgmo nå som han er ferdig som landslagssjef. Får alle de også med seg lønn ut 2017?

– Noen har faste jobber i forbundet. Mens mange av dem som har vært i støtteapparatet har kontrakter ut 2016. Assistenttrener Martin Foyston har i likhet med Høgmo en avtale ut 2017. Der er det muligheter for en gjensidig oppsigelse, men fortsatt er dette ferskt. Vi er i gang med en dialog der, forklarer generalsekretæren.

Les også: – Mange fans drømmer om å få Høgmo tilbake