«Perry» om Norges forsvar: – Har brukt altfor mange stoppere

ULLEVAAL (VG) Etter at Brede Hangeland sa takk for seg på landslaget i mai 2014 har Norge testet ut 11 stoppere. – Det er altfor mange, mener landslagsassistent Per Joar Hansen.

– Vi må få stabilitet, en stamme som vi kan bygge videre på. Sentrallinjen i et landslag er helt avgjørende, og der bak må vi ha to gode stoppere som utfyller hverandre godt, sier «Perry».

Stopper-bonanza Dette er stopperne som har vært flest ganger i landslagstroppen etter at en av Norges beste stoppere gjennom tidene, Brede Hangeland, takket av i mai 2014: Vegard Forren: 20 ganger

Even Hovland: 19 ganger

Stefan Strandberg: 15 ganger Håvard Nordtveit: 14 ganger

Steffen Hagen: 7 ganger

Ruben Gabrielsen: 6 ganger

Tore Reginiussen: 3 ganger I alt har 11 stoppere vært i troppene (ikke medregnet den kommende troppen) på 28 kamper.

Til VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia 10. juni har Hansen og landslagssjef Lars Lagerbäck fire mulige stoppere: Gustav Valsvik, Tore Reginiussen, Håvard Nordtveit og Even Hovland.

Siden årsskiftet har Hovland spilt syv kamper for Nürnberg i 2. Bundesliga. Nå står 28-åringen uten klubb. Likevel får han sjansen for Norge.

– Vi har for få spillere med rutine på dette laget, skal vi da kaste ut en rutinert spiller som Even som har 23 landskamper og har internasjonal erfaring? Skal du gå til et sluttspill med et landslag så må du nesten ha en stamme som har sine 35–40 landskamper i beltet. På sitt beste kan Even spille i hvilken som helst klubb i 2. Bundesliga, sier Hansen, og er klar på at det er et problem at flere landslagsspillere utenfor hjemlig liga sliter med spilletid.

– Et sjokk



Hansen antyder at tre-fire norske spillere i Europa er ofre for «politikken i klubbene». Det kan være at kontrakter går ut, det kan være bytte av trenere og managere. I en av klubbene hadde man leid inn fem-seks spillere og flere av dem hadde i kontraktene at de skulle starte kampene.

– Her hjemme tenker vi at «han får ikke spille, han er for dårlig». Ofte er de et offer for politikken i klubbene. Det er ikke bare på grunn av prestasjonene at de ikke starter. Det er et sjokk for norske spillere, og det er vanskelig å ta managerne på det. Du er låst. Det går ut over våre gutter som kanskje «bråker» minst, sier Hansen og antyder at det er enkelt for en tysk eller engelsk manager å sette ut en gutt fra Norge som er «godt oppdratt».

– Det har vi sett flere eksempler på. Jeg kaller det et haifarvann der ute, det er spis eller bli spist.

Før Tsjekkia-kampen og det som i realiteten er deres første landslagsuttak, er dette utfordringen til Hansen og Lagerbäck.

Stabilitet avgjørende



– Vi søker å finne en stamme som vi kan bygge på. Vi må ha 14–15 spillere nå som vi kan bygge videre på og en sentrallinje som fungerer. I tillegg til stopperne som jeg nevnte, må vi en midtbane som er drivende, en spiss som leverer og en keeper som er stabil. At du får stabilitet over tid er helt avgjørende. Og hvis vi skal gå til et sluttspill må vi få frem flere typer som er villig å gå gjennom murveggen. Det er ingen snille gutter som går til et sluttspill. Ingen snille gutter får spille der ute i Europa. De må krige seg inn på de respektive lagene, fastslår Per Joar Hansen.

Det er den «attityden» Lars Lagerbäck etterlyser.

– Det er litt for snilt nå. Arbeidsinnsatsen er bra og viljen er det ikke noe i veien med, men det kreves mer «power» i laget for å vinne tette matcher. Vi må ha «attityde». Hvis de vil være med må de stå frem ellers lykkes man ikke på dette nivået, sier svensken.