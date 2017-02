«Perry» høyaktuell for Norge-jobb

Per Joar Hansen (51) skal være høyaktuell som assistenttrener på det norske landslaget. Men han ønsker ikke å svare på spørsmål om det.

– Jeg vil ikke kommentere hvem jeg har samtaler med eller ikke. Det gjør jeg aldri. Så det har jeg ingen kommentar til, svarer Per Joar Hansen på spørsmål om han har vært i kontakt med Norges Fotballforbund om den ledige jobben som assistenttrener for landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Er det en jobb som interesserer deg?

– Det kan jeg heller ikke svare på før det eventuelt blir noe. Jeg forholdet meg ikke til noen tilbud før det blir konkret, sier «Perry» til VG.

Kan komme avgjørelse snart

Etter det VG erfarer, er Per Joar Hansen en svært aktuell kandidat til jobben som Lagerbäck-assistent. Den svenske Norge-sjefen har gjort det klart at han ønsker en nordmann til jobben, og til NRK sier han at de håper på å ha en mann klar «i begynnelsen av neste uke».

«Har ikke noe nytt å melde, er i prosess», skriver toppfotballsjef Nils Johan Semb i en SMS til VG.

Per Joar Hansen, som har vært uten trenerjobb siden han fikk sparken i Rosenborg i 2014, hevder at han ikke har møtt Lagerbäck siden de tok en kaffe sammen under nordisk trenerseminar i januar, før svensken var bekreftet som ny landslagstrener.

– Jeg er en pragmatisk person

– Hvilke egenskaper er viktige hos en assistenttrener på det norske landslaget?

– Jeg tenker at det alltid er opp til en hovedtrener å sette stillingsbeskrivelsen, så det er bare Lasse som kan svare på hva en sånn rolle skal inneholde, sier «Perry».

– Hva synes du om at ditt navn nevnes i forbindelse med assistentjobben?

– Sånne ting kan jeg ikke kommentere. I fotball er det alltid spekulasjoner om hvem som skal gjøre hva og hvor. Jeg er en pragmatisk person, så jeg forholder meg ikke til spekulasjoner før det blir til realitet. At det spekuleres rundt landslaget, er bra for interessen, men utover det er det ikke noe jeg går og tenker på.

