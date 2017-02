«Perry» blir Lagerbäck-assistent – dro rett i møte med Rosenborg

NFF bekrefter at Per Joar Hansen (51) blir Lars Lagerbäcks landslagsassistent.

– Det føles godt når man har sagt ja og er ferdig med prosessen. Det føles veldig inspirerende, sier Per Joar Hansen til VG.

– Det var vanskelig å si nei til Lars. Det skal bli veldig spennende å jobbe med en av tidenes landslagstrenere i Europa, og suge all mulig læring ut av det, sier «Perry».

Det første «Perry» gjorde etter at han mandag ble klar som Lagerbäcks nye assistent, var å dra i et møte med Rosenborg. Der deltok også Lagerbäck, toppfotballsjef Nils Johan Semb, RBK-trener Kåre Ingebrigtsen og klubbens sportslige leder Stig Inge Bjørnebye.

– Vi satt oss ned og snakket i går, det var det første vi gjorde da rollen var klar, og det var derfor i møttes, sier «Perry», som har hatt et anspent forhold til trønderklubben etter at han fikk sparken i 2014.

– Var dette en måte å skvære opp på?

– Nei, for så vidt ikke. Det var naturlig for Lars å begynne med å besøke Rosenborg først, den største og beste klubben i Norge.

– Har ditt forhold til Rosenborg vært et tema i forhandlingene?

– Nei, det har vært helt uproblematisk. Det er sånn at rollene kan endres, og rollene er forskjellige. Det er viktig å ha respekt for hverandres roller. Rosenborg vil vinne serien og gå ut i Europa, og jeg skal bidra til å finne spillere hos dem som kan være gode nok for oss. Det er viktig å være i tett dialog med dem, sier Per Joar Hansen.

Lagerbäcks assistenter har ofte hatt svært sentrale roller på landslagene han har ledet. Noen av dem har gått videre til å bli hovedtrenere etter hans avgang. «Perry» hevder han ikke har tenkt noe på dette.

– Nå har jeg nettopp sagt ja til dette, så vi har ikke kommet så langt som til å fordele arbeidsoppgaver og finne en klar jobbeskrivelse. Det får vi komme tilbake til når vi har landet litt, sier han og legger til:

– Nå må vi prøve å finne spillere som er gode nok til å slå Nord-Irland i mars. Så får vi ta det litt etter litt.

– Kommer vi til å få se mange nye fjes på landslaget, eller fortsetter dere med det etablerte?

– Lars har tjuvstartet litt i det arbeidet sammen med Nils Johan (Semb). Vi er i gang og må benytte tiden fremover til å finne en tropp og et lag som kan slå Nord-Irland, sier «Perry».

Lagerbäck: – Han vil passe meg bra



Lars Lagerbäck gjorde det tidlig klart at han ønsket en nordmann ved sin side, og forrige uke meldte VG at «Perry» var høyaktuell som Norges landslagsassistent.

– Jeg kjenner Perry fra hans tid i Sverige, og jeg er veldig glad for at vi nå har landet på denne løsningen. Han er en assistenttrener som vil passe meg bra, hans personlighet er ikke så lik min og det blir bra for dynamikken i gruppen. Det har også vært veldig viktig for meg å få inn en norsk assistenttrener, som kjenner norsk fotball og den norske kulturen bedre enn meg, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til NFF.

Per Joar Hansen har vært uten trenerjobb siden han fikk sparken i Rosenborg i 2014, og har de siste par årene jobbet i Toppfotballsenteret i ligaforeningen Norsk Toppfotball (NTF). Han tiltreder sin nye stilling onsdag 1. mars.

