Per-Mathias Høgmo: – Jeg er rett mann

ULLEVAAL/OSLO (VG) Per-Mathias Høgmo (56) mener avslutningen mot San Marino vil fungere som en vitamininsprøytning før bortekampen mot Tsjekkia om en måned. Landslagssjefen er helt sikker på at han leder Norge også i november.

0 Norge 0 San Marino

Kanskje reddet tre mål i sluttminuttene jobben hans. Høgmo er «veldig trygg» på at han nå også leder Norge mot Tsjekkia i Praha 8. november.

– Fordi jeg er rett mann til å lede dette laget. Takk, sa han og forlot pressekonferansen med raske steg etter åtte korte minutter.

Fotballpresident Terje Svendsen sa etter Aserbajdsjan-tapet at forbundsstyret skal evaluere både det sportslige og interessen rundt landslaget. Svendsen ønsket tirsdag ikke å gå i detaljer hvordan dette skal gjøres.

– Jeg håper presidenten ofte setter foten i bakken. For da får man tenkt seg om. Jeg vet ikke noe mer hva han mener med det, svar Høgmo på VGs spørsmål.

Men i halve andre omgang levde han uansett farlig. San Marinos utlignet sjokkerte både Høgmo og Ullevaal.

– Det skal ikke skje. Uvirkelig, beskriver han på VGs spørsmål hvilke følelser som dro gjennom hodet etter Mattia Stefanelli banket ballen inn bak en sjanseløs Rune Jarstein.

San Marinos første bortescoring i VM-kvaliken på 15 år skapte stress på den norske benken. Høgmo kastet seg ned ved siden av assistenten Jarl Torske og gjemte fjeset i sin høyre hånd.

– Vi ser hvor tett det er. Tsjekkia 0–0 hjemme mot Aserbajdsjan. Det viser bare hvor jevnt det er. Det var viktig for oss å få en god avslutning i dag. Som jeg sa til dere før kampen, så handlet det om å få positive opplevelser. Det kommer til å gi oss en god «boost» inn mot Tsjekkia-kampen, sa Høgmo på pressekonferansen.

Da hadde han noen minutter tidligere uttalt til Max at han er rett mann til å føre landslaget videre. På pressekonferansen fikk han spørsmål om hvorfor han mener han bør få fortsette i jobben:

– Fordi vi har en kvalik bak oss der vi gjorde en av de beste kvalikene som har vørt siden 2000 med 19 poeng. Vi har fått en litt treg start, men hatt en voldsom turnover i forhold til skader hele det her året. Nå håper og tror jeg at vi skal få spillere tilbake slik at vi kan velge på øverste hylle fremover.

75 FÆLE MINUTTER: Per-Mathias Høgmo og Norge måtte slite lenge mot San Marino på Ullevaal stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Etter 75 minutter sto det 1–1 i kampen hjemme mot San Marino på Ullevaal stadion. Så rant det inn tre kjappe mål etter at Adama Diomandé, Martin Samuelsen og Joshua King overlistet keeper Aldo Simoncini.

– Vi visste at vi hadde spillere som kunne komme inn når kampen åpnet seg, og som ville gi store sjanser, sa Høgmo.

– Utilgivelig



Han oppsummerte kampen slik:

– Ujevn prestasjon, vil jeg si, i starten på kampen. Vi var opptatt av å bruke den omgangen til å mørne dem, vende mye og sørge for at de måtte forflytte seg mye sidelengs og etter hvert bli slitne.

Scoringen til Mattia Stefanelli beskriver Høgmo som utilgivelig:

– Det er utilgivelig at vi gir bort det målet. Det er stor irritasjon over den situasjonen. Det skal ikke skje. Vi startet 2. omgang med å legge trykk på dem, og vi vet at det kommer til å åpne opp. Den er selvfølgelig veldig unødvendig.

På VGs spørsmål om hvordan han følte det da San Marino scoret drar Høgmo på smilebåndet.

– Først og fremst irritasjon. Vi kommer rett ifra Aserbajdsjan der motstanderen scoret på en sjanse, og så skjer det samme her.

VG fulgte kampen fra motsatt side av Ullevaal. På tribunen haglet galgenhumoren og hånlatteren. Per-Mathias Høgmo ville etter kampen ikke svare på hvordan han opplevde det.

Ni minutter etter sjokkutligningen dro han fram den hvite taktikktavlen, diskuterte med Torske og gikk bort på benken for å snakke med Martin Samuelsen.

– Trodde du det var over på 1-1?

– Over hode ikke. Jeg har vært for lenge i gamet til det. Vi visste at Nord-Irland scoret 1–0 etter nesten 80 minutter. Det er viktig å være tålmodig.

Bare 13 minutter fra uavgjortkatastrofen kom Diomande-skuddet i krysset. Mens Høgmo reiste seg med hendene i lommene på boblejakken da Norge tok ledelsen på selvmålet før pause, jublet landslagssjefen med en knyttet neve to ganger i luften på 2-1-målet.

Så scoret også Diomandes innbytterkollega Samuelsen. Det er ingen tvil om at Per-Mathias Høgmo nøt triumfen med byttene.

– Kampene lever sitt eget liv og vi har byttene lar. Dio kommer inn på en utmerket måte og curler i lengste hjørne. Martin Samuelsen det samme. Herlig. Han skapte ubalanse og scoringen er det høyt nivå på. Så gleder det meg å se Josh (King). han jobber steinhardt, viser en herlig vinnervilje og blir kronet med en scoring.

Ingen kan beskylde Per-Mathias Høgmo for å ha mistet gløden. Etter Norges dårligste kvalikstart noen gang virker han på ingen måte resignert.

VG fulgte for tre år siden Høgmos siste kamp med Djurgården før han ble norsk landslagssjef. Da spratt han 58 ganger opp fra benken i et dramatisk Stockholm-derby mot AIK (2–2)

I går var tallet 51.

Høgmo var svært aktiv på sidelinjen og var sjelden nede i sittende – i skinnsetet ytterst til høyre på benken – etter den drepende San Marino-scoringen. Høgmo pleier alltid å sette seg ved cornere og frispark. Men ble stående da det brant under føttene hans.

Både VG, Aftenposten og en av Dagbladets kommentatorer har krevd hans avgang de siste dagene.

Etter tremålsseieren over nummer 201 av 205 på FIFA-rankingen, skjøt den gamle spissen tilbake mot pressen.

– Vi har vært oppe i 9–10 skader og det synes jeg dere har rettet veldig lite fokus på. Man ser det man vil se. Sånn er det, sier han syrlig.