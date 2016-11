Per-Mathias Høgmo: Forberedt på å fortsette neste år

PRAHA (VG) (Tsjekkia-Norge 2-1) Med foldede hender avviste han alle spørsmål om å trekke seg. Per-Mathias Høgmo sier derimot at han er klar for å lede Norge mot Nord-Irland i mars.

– Det er jeg forberedt på å gjøre, ja. Det har vært en krevende sesong. Vi har hatt mange utskiftninger i et lag som var relativt stabilt i fjor, sier landslagssjefen etter det knusende tapet i de tsjekkiske snøbygene. Han avviste å svare på spørsmål rundt NFF-styrets bebudede evaluering.

Han lovte før kampen ekstrem disiplin og enorm vilje til å vinne denne nøkkelkampen. Men Høgmo snakket dessverre om feil lag. Norge ble satt sjakk matt på Eden Stadion.

Etter Joshua Kings trøstemål, Norges eneste sjanse og skudd mellom stengene gjenstår bare teori av drømmen om VM i Russland. Hovedspørsmålet kom med en gang etter Høgmos innledningsfraser på pressekonferansen.

– Vil du trekke deg?

– Det er ikke tid for den tupe refleksjoner nå. Jeg har kontrakt ett år til. Det forholder jeg meg til, svarer Høgmo og fortrekker ikke en mine.

Det var ingen smil, ingen sterke følelser. Bare en landslagssjef som etter eget utsagn var «skuffet».

– Hva ser du i prosjekt Høgmo som gjør at du mener at du bør fortsette i denne jobben?

– Det har vært en turbulent sesong. Det har vært veldig mye skader, sykdom, klubb-bytter. Det har gjort oss ustabile. Som vi så: Forsvarsspillet var i perioder ikke bra. Men vi så i fjor at vi kan være på et høyt nivå.

– Mange fotballeksperter mener at du bør trekke deg. Hvor lenge kan du leve under et slikt press?

– Jeg har stor forståelse for at det er kritiske spørsmål når man taper fotballkamper.

 Det var Tsjekkia som flyttet brikkene raskt, bestemt og effektivt mens novembersnøen drysset ned i åpningsminuttene.

Norge? Mer eller mindre nedsnødde.

Even Hovland prøvde panisk å avverge en nødssituasjon etter fem minutter, men kneet ballen mot eget mål der keeper Rune Jarsteins lugg fikk skiftet retningen på ballen. Den smalt i tverrliggeren.

– Det var bare en reaksjon, forklarer Jarstein til VG utenfor spillerbussen.

Norge var rystet og mer skulle selvsagt komme. Etter 10 minutter og 40 sekunder var det slutt på Tsjekkias måltørke både hjemme på Eden Stadion og i VM-kvaliken.

Stefan Johansens taklingsforsøk endte med at Vegard Forren havnet akkurat der han ikke skulle. På løpetur mot Bologna-kanten Ladislav Krejcí. Sekunder senere satte Michael Krmencik ballen i det tomme norske buret.

Sjokkstarten var et faktum.

– Vi er ikke på i duellspillet og er uheldig med at ballen blir taklet inn i bakrommet.

– Du snakket i går om ekstrem disiplin. Føler du deg sviktet av spillerne?

– Det er vanskelig å generalisere. For det blir gjort enkeltfeil som vi blir straffet for. Tekniske feil. Pasningsfeil. Forsvarsspillet i starten av kampen er ikke bra.

Prosessen – i Franz Kafkas fødeby – gjentok seg rett etter pause.

Tsjekkia la trykk på Norge og skaffet seg en sjanse med en gang. Før det var gått to minutter sto det 2–0.

Et fremspill fra Vegard Forren ble snappet opp og den tidligere Rosenborg-spilleren Borek Dockal la ballen inn mellom Omar Elabdellaoui og Even Hovland. Ingen av dem hadde noen form for kontroll.

Jaromir Zmrhal stakk mellom dem og plasserte ballen inn bak en sjanseløs Rune Jarstein. Norge var totalt parkert. Spillerne slo fortvilt ut med armene etter baklengsmål nummer syv på bare fire VM-kvalifiseringskamper.

Joshua King plukket opp et blokket skudd fra Vegard Forren og skjøt ballen flatt i hjørnet. 2-1-scoringen var en fin prestasjon fire minutter før full tid, men da hadde tsjekkerne hatt syv målsjanser og vant en svært fortjent seier.

Norge hadde fire cornere og fem frispark i innleggssituasjon. Samtlige ni havnet hos en tsjekker.

Med seier i fem av de seks siste kampene ender Norge opp på 12 poeng. Det har gitt plass blant de åtte beste toerne i europeiske EM- og VM-kvaliker de siste fire kvalifiseringene. Per-Mathias Høgmos spillere gjorde ikke jobben, men har er klar på at han sitter med det «fulle og hele ansvaret».

– Resultatene som skapes til enhver tid er mitt ansvar. Det er jeg som er sjef. Jeg har det fulle ansvaret i forhold til kamputfallet.

Og får han det som han vil har han fortsatt det ansvaret når Norge møter Nord-Irland i Belfast i mars. Det er ikke terminfestet noen landskamper før den tid.