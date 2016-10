Pappa Selnæs: – Ole er verdensmester i å bli skuffet

ULLEVAAL (VG) Pappa Ivar Selnæs (54) og Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen (50) mener en helt ekstrem vinnervilje er årsaken til at Ole Selnæs (22) innimellom går på en «tilt».

Han havnet i munnhuggeri med dommeren etter tapet for Aserbajdsjan, og fulgte opp med å etterlyse målscorere som er smarte i boksen og lukter mål.

Etter landskampen mot Hviterussland i september opplevde han også å få kritikk for sin uttalelse om at «folk har alltid stått og pisset på landslaget».

RBK-Kåre: – Vinnerviljen kan være hans verste fiende



Både pappa Ivar, som kjenner Ole Selnæs bedre enn de fleste, og Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen føler at St. Etienne-proffen ofte blir misforstått.

STØTTER SELNÆS: Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen ber Per-Mathias Høgmo om å dyrke Ole Selnæs som landslagets sentrale midtbanemann. Foto: Morten Stokstad , VG

– Den vinnerviljen Ole har kan enkelte ganger være hans verste fiende. Ole blir så skuffet når man taper kamper som mot Aserbajdsjan, men han er like skuffet over seg selv som han er over alle andre. Jeg er hundre prosent sikker på at han ikke mener at spissene er for dårlige. Men han mener at de burde score mål, og det handler om alle som er inne i boksen, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

Selnæs senior, med bred fotballbakgrunn både som keeper og trener, mener Joshua King og andre landslagsangripere må tåle å høre at de er «ræva» foran mål – selv om det kommer fra en lagkamerat.

– Det må bli slutt på snillismen. Han bekrefter bare noe alle andre ser. Du trenger ikke være Snåsamannen eller rakettforsker for å se at de ikke er dyktige nok foran mål. Det er ren logikk ut fra hvor lite som scores. Da må det kunne gå an å si at vi er ræva innenfor motstanderens 16-meter, sier Ivar Selnæs til VG.

Mener Selnæs må kjøles ned etter tap



Samtidig mener Kåre Ingebrigtsen at den tidligere Rosenborg-spilleren bør kjøle seg kraftig ned før han møter pressen etter tap som mot Aserbajdsjan.

– Ole bør ikke gå inn i «mixed zone» (interjvusonen) to minutter etter en sånn kamp. Det mener jeg. Jeg tror jeg heller hadde gått en runde rundt banen med ham først. Han er en ærlig gutt, og det er på godt og vondt, mener RBK-treneren.

FOTBALLPAPPA: Ivar Selnæs beskriver sønnen som «verdensmester i å bli skuffet». Foto: Tore Kristiansen , VG

– Det er jeg helt enig i. Ole er verdens dårligste taper. Han er en god vinner, det vil si at han ikke hoverer når han lykkes, men han er en ekstremt dårlig taper. Jeg tror det er litt av vinnerinstinktet og temperamentet som har bragt ham dit han er i dag. Det går litt over styr noen ganger. Jeg har ikke snakket med ham om hva som skjedde i spillertunnelen etter kampen, men det kan uansett ikke forsvares, påpeker Ivar Selnæs.

Han forteller at sønnens temperament var enda vanskeligere å stagge i oppveksten. Ofte havnet den ambisiøse trønderen i munnhuggeri med dommerne.

– Det var ille. Langt verre enn nå. Det ble bøttevis av gule og røde kort. Han er verdensmester i å bli skuffet og setter så høye krav til seg selv. Det er ikke en unnskyldning, men en forklaring.

– Hvordan tror du han takler kritikken han har fått for uttalelsene sine?

– Jeg tror han gir uttrykk for at han rister det av seg lettere enn han gjør. Han blir lei seg for at han blir misforstått, svarer Selnæs.

Ber Høgmo gi Selnæs fornyet tillit



Kåre Ingebrigtsen mener at 22-åringen med tiden vil lære seg å kontrollere temperamentet bedre.

– For Ole er fotball det viktigste i verden. Men på et eller annet tidspunkt skjønner også han at det å tape fotballkamper ikke er et være eller ikke-være. Det finnes ting som er viktigere i livet. Han ble bedre på å forstå det i løpet av tiden i Rosenborg, men så fikk han et tilbakeslag nå i Baku. Landslaget er kanskje den ultimate drømmen hans. Derfor blir skuffelsen og frustrasjonen så stor. Ole er kravstor, men stiller desidert størst krav til seg selv, sier Ingebrigtsen, som mener Per-Mathias Høgmo gjør en stor feil hvis han nå vraker Selnæs mot San Marino.

– Om vi ikke kommer til VM, så kommer Ole til å spille oss til EM neste gang. Så han må ha den sentrale rollen på midtbanen. Han må bare spille.

PS! Ole Selnæs skulle egentlig møte pressen i går, men det ble avlyst på grunn av usikkerheten om hvorvidt han måtte sone karantene etter disputten med dommeren etter Aserbajdsjan-kampen. Senere på ettermiddagen ble det bekreftet at trønderen kan spille.

