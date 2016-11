Ole Selnæs utestengt i 11 måneder etter dommerbråket

Norge må klare seg uten midtbanedirigenten Ole Selnæs (22) i den viktige VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia og tre kamper til.

FIFA opprettet disiplinærsak mot St. Etienne-spilleren fordi han skjelte ut en dommerassistent etter 0-1-tapet borte mot Aserbajdsjan 8. oktober. I kamprapporten sto det at Selnæs fikk rødt kort etter kampen, men det skjedde aldri.

FIFA innrømmet feilen, og dermed var trønderen på banen også da Norge slo San Marino noen dager senere. Men nå har FIFAs disiplinærkomité sett nærmere på hendelsen i spillertunnelen i Baku.

Disse kampene går Ole Selnæs glipp av hvis straffen blir stående: 11.11.2016:

Tsjekkia-Norge

26.03.2017:

Nord-Irland-Norge

10.06.2017:

Norge-Tsjekkia

01.09.2017:

Norge-Aserbajdsjan

Norges Fotballforbund hadde frist til 17. oktober med å komme med forbundets versjon av det som skjedde.

Ole Selnæs forklarte selv til NFFs hjemmeside hvilke engelske gloser som ble sagt til assistentdommeren:

– After the game I walked off the pitch and into the tunnel where the linesman where standing. As I passed him on my way to the changing room, I said to him: «You referees whistled on everything, you are so f****** bad.». That was all. There were lot's of other people there, and other things might have been said, but I could not be responsible for that. At that time it was a lot of noise in the tunnel – also from Aserbajdsjan people (staff, players, stadium workers) who celebrated their win.

Vurderer anke

Uttalelsene, som FIFA har reagert på, fører nå til at Selnæs må se landskampen mot Tsjekkia i Praha 11. november på TV. Han har også fått en bot på 5.000 sveitser franc – vel 40.000 norske kroner.

– Det er en svært tøff straff. Vi vurderer å anke avhengig av hvordan FIFA begrunner dommen nærmere. Samtidig må spiller ta ansvaret for sine handlinger noe han da også har beklaget. Uavhengig av straffen var det en uklok handling, men det er interessant å se denne saken opp mot andre karantenesaker i internasjonal fotball. Da fremstår denne som straffen som urimelig, sier medieansvarlig Svein Graff til VG.

Den strenge straffen innebærer at Selnæs ikke er tilbake for Norge før i bortekampen mot Tyskland i september neste år. Han må stå over kampene mot Nord-Irland, Tsjekkia og Aserbajdsjan i 2017.

HØGMO-ASSISTENT: Martin Foyston. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Jeg beklager uttalelsene jeg kom med etter kampen, det var dårlig håndtert av meg. Samtidig er jeg svært skuffet over dommen, som jeg synes er urimelig, sier Ole Selnæs til fotball.no.

Ifølge NFF kan Selnæs til tross for utestengelsen, spille de to viktige play off-kampene til U-21-landslaget.



Straffet også assistenten



Også Høgmos assistent Martin Foyston ble straffet med karantene etter en episode med fjerdedommeren på stadion i Baku. Foyston var utestengt mot San Marino.

Landslagsassistentens versjon var ifølge forbundet selv at han gikk til fjerdedommer for å takke for kampen. Da han ble avvist og bedt om å fjerne seg, kvitterte han med «That´s a disgrace».

– NFF har ikke fått noe varsel om noe ytterligere sanksjon. Vi vil forsikre oss om at det ikke kommer noen karantene overfor ham, sier Graff.