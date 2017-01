Østenstad: – Velg Hodgson, ikke Bradley

Dersom Norges Fotballforbund leter utenfor landets grenser i jakten på ny landslagssjef, er Roy Hodgson (69) et bedre navn enn Bob Bradley (58).

Det sier tidligere englandproff Egil Østenstad til VG. Han spilte under Hodgson på tampen av karrieren i Viking.

– I den perioden var Roy en fantastisk trener, med en fantastisk personlighet. Jeg har aldri hatt en trener der man kunne gå på trening og relatere absolutt alt til kampsituasjoner. Det var lite «firkant» i Viking på den tiden, sier Østenstad.

Han mener metodikken til Hodgson bør passer godt inn i et landslag, der spillerne deltar på et begrenset antall treninger i løpet av et år.

VG hadde avtale om å intervjue Roy Hodgson om norsk fotball og den ledige jobben som landslagssjef denne uken. Tirsdag ga imidlertid den tidligere Liverpool-sjefen høflig beskjed om at han må trekke seg fra avtalen.

– Jeg har bestemt meg for at det ikke er riktig å snakke om situasjonen i norsk fotball nå som jeg har blitt koblet til jobben som norsk landslagssjef i media, skriver Hodgson i en epost.

Egil Østenstad vil ikke nødvendigvis lese det som et signal om at Hodgson kunne tenke seg jobben som norsk landslagssjef. 69-åringen ga seg som England-sjef etter å ha røketut mot Island i åttedelsfinalen i sommerens fotball-EM.

TIDLIGERE VIKING-SPILLER: Egil Østenstad. Foto: Hugo Bergsaker , VG

Da hadde han ifølge engelsk presse hevet en årslønn på rundt 35 millioner kroner. I Norge er tilsvarende lønn mellom fire og fem millioner kroner.

– Roy Hodgson har tjent gode penger, så om han skulle ta over Norge, er det ikke pengene som driver ham. Om han sier «ja, dette vil jeg», så kjenner jeg ham godt nok til å vite at han er sulten nok, mener Østenstad.

Han fikk selv 18 landskamper i løpet av fotballkarrieren. Det resulterte i seks scoringer. Han ønsker seg først og fremst en norsk landslagssjef, og håpet lenge på Ståle Solbakken. Med han ute av dansen, spilles Ole Gunnar Solskjær inn av den tidligere Viking-spissen.

Men skal det hentes noen utenfra, ville Østenstad valgt Hodgson foran Bob Bradley. Amerikaneren som trente Stabæk til en nærmest sjokkerende tredjeplass i Tippeligaen for to år siden, er blant de hetestekandidatene til å etterfølge Per-Mathias Høgmo.

– Jeg kjenner ikke Bradley utover at han har trent Stabæk til en tredjeplass, men om man ser på meritter, kunnskap og erfaring, så er Hodgsons CV betydelig mer imponerende enn den Bradley har. Vi ble nummer fem i 2005, bare fem poeng fra gullet. Så nære har ikke Viking vært siden 1991, argumenterer Østenstad.

Tidligere har også Brede Hangeland tatt til orde for at Roy Hodgson – blant annet med erfaring fra Viking, FC København, Liverpool, det finske landslaget og England – bør være en naturlig kandidat å prate med.

– Roy er ekstremt høflig, men samtidig en karakter. Mange har kanskje en oppfatning av ham. Men samtidig har Bradley blitt hauset veldig opp i den andre retningen. I min verden er det vanskelig å se noe som tilsier at Bob Bradley er et bedre internasjonalt navn for det norske landslaget enn Roy Hodgson, sier Egil Østenstad.