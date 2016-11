Økes ikke effektiviteten, blir det farvel til Høgmo i kveld

Kommentar PRAHA (VG) Per-Mathias Høgmo har slitt med mye på de 37 månedene han har ledet det norske A-landslaget. Men alt ender til slutt ut i én ting: Effektiviteten. Og dermed farvel til mesterskap.

Torsdag kveld satt en innbitt Høgmo på podiet inne i Eden stadium i Praha. Han virket konsentrert og klar for kamp. Han må håpe at Norge snur en trend fredag kveld.

For i enkeltkamper kan vi trekke på skuldrene av temaet «målsjanser». Vi kan til og med gjøre det over flere kamper. Men når du ser en trend, som går over år, da må du stoppe litt og tenke: Hva gjør jeg feil? Er det måten å spille fotball på? Er jeg rett mann? For bare uflaks er det ikke. Det er det eneste som er helt sikkert.

Skremmende tall

Fakta trumfer de fleste diskusjoner, og dette er VG-fakta fra 37 måneder med Per-Mathias Høgmo: På sine 34 landskamper har Norge brukt i snitt brukt 4,72 sjanser for å scoret et mål. Tar vi bort treningskampene, som Høgmo vil, er tallet 4,21 sjanser pr scoring.

Det er mye, langt over snittet i Europa, som ligger på et sted mellom tre og fire sjanser pr scoring.

Men det blir langt verre når du ser på motstanderens tall. På Høgmos 34 kamper har motstanderen i snitt brukt 3,15 sjanser for å score et mål. Tar vi bort treningskampene blir det enda verre: Motstanderen trenger kun 2,66 sjanser for å score mot Norge.

Kort fortalt: Når det gjelder, i kvalik og playoff, trenger Norge minst fire sjanser for å score, motstanderen to eller tre.

Slikt blir det trøbbel av.

Burde hatt fire seirer – fikk ingen

La oss ta et nært eksempel, kampene som kostet Norge en EM-plass i fjor, og som kan koste Norge en VM-plass nå: Mot Aserbajdsjan og to ganger Ungarn i 2015, samt Aserbajdsjan i høst, skapte Norge 30 målsjanser (7,7,8 og 8) mot motstandernes 10 (1,5.4 og 0). Med normal uttelling skulle dette gitt Norge seier i alle fire kampene. Fakta er at Høgmo sto igjen med et fattig poeng av 12 mulige.

Trolig har det med spillestil å gjøre. Av Drillos 49 kamper (2009–13) var 21 kvalikkamper. På de kampene brukte Norge 3,69 sjanser pr scoring – motstanderen brukte 4,55 sjanser.

Konkret: Under Drillo brukte Norge 0,86 FÆRRE sjanser enn motstanderen pr scoring, under Høgmo bruker Norge 1,55 FLERE sjanser enn motstanderen pr scoring.

Det blir fryktelig vanskelig for Norge å vinne viktige fotballkamper hvis de ikke finner en mer effektiv stil, spesielt så lenge det ikke finnes en typisk goalgetter i landet.

Det har egentlig ikke Norge hatt på 10 år, men effektiviteten har aldri vært dårligere enn den er nå – både forover og bakover.

Henter inn gamle helter

I et siste forsøk på å redde håpet om VM, legger Per-Mathias Høgmo ansvaret over på de spillerne han ga tillit fra første spark da han overtok jobben høsten 2013.

4-3-3, «Rosenborg-metoden» og det som ble prøvd og feilet med i sommer og høst, droppes trolig til fordel for Høgmos utgangspunkt: 4-4-2. I tillegg tar han trolig inn igjen mange av de spillerne han bygde laget sitt rundt for 37 måneder og 69 spillere siden.

Så her kan vi i hvert fall ikke snakke om spillere som ikke kjenner hverandre og måten Høgmo vil at Norge skal fremstå på hvis det går galt på Eden stadium i Praha fredag kveld.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.

Omar Elabdellaoui, Vegard Forren, Mats Møller Dæhli og Tarik Elyounoussi er alle klare igjen etter skader og formsvikt. Det kan fort være at alle disse går rett inn på laget. Det er gode sjanser for at Høgmo starter kampen med åtte av spillerne som var med på hans tre første kamper som landslagssjef, høsten 2013. I tillegg til de fire nevnte, Rune Almenning Jarstein, Per Ciljan Skjelbred, Alexander Tettey og Stefan Johansen.

Tsjekkia favoritter

På et vis går Høgmo back to basic for å redde Norges VM-håp – og sin egen jobb. Motstanderen er faktisk overkommelig, selv om Tsjekkia er naturlige favoritter på sin egen hjemmebane.

Skal Høgmo ha noe håp om en fremtid, så må ting gjøres effektivt på Eden stadium fredag kveld.

Hvis ikke blir jobben umulig i 2017.