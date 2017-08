Ødegaard-spørsmål splitter ekspertene

Martin Ødegaard (18) har ikke spilt for landslaget på 17 måneder. Nå er det på tide å ta ham tilbake, mener fotballekspert Jesper Mathisen.

– Denne kvalifiseringen er i praksis ferdig for Norge, og Ødegaard bør selvfølgelig være med nå. Lars Lagerbäck skal sette sammen et lag som skal hjelpe Norge inn i neste EM-slutsspill, og da er det rart om ikke Ødegaard er med, sier TV 2-eksperten.

I slutten av mars i fjor spilte Ødegaard første omgang i en treningskamp mot Finland. Siden har han blitt tatt ut på U21-landslaget i stedet for A-landslaget.

18-åringen er i fin flyt før tirsdagens landslagsuttak. Lysluggen høster lovord i Nederland etter en god sesongstart i Heerenveen.

– Han har kvaliteter ingen andre norske spillere har. Og ettersom NFF dreit seg ut med papirarbeidet i Kosovo-kampen, er det ikke lenger noen unnskyldning at han trengs på U21-landslaget for å kjempe om EM-sluttspill, sier Mathisen, som mener Ødegaard vil passe inn på høyrekanten til Norge:

– Det er der han har levert flest gode kamper. Jeg vil tro det er posisjonen Lagerbäck ser for seg å bruke ham i. Han har noen kvaliteter som Norge kommer til å ha behov for. Selv om han kanskje ikke er drømmespilleren til Lagerbäck, så kan han sette sammen et lag som kan skjule svakhetene hans og få ut det beste av ham.

Rekdal: – Kanskje bedre å være med U21

Eurosport-ekspert og tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal er ikke like overbevist som Mathisen. Han mener Ødegaard ikke bør bli tatt ut dersom han skal sitte på benken.

– Skal Ødegaard bli tatt ut, så må han spille. Hvis han ikke skal spiller, er det kanskje bedre å være med U21 enn at han skal bli en del av den faste A-troppen. Det er viktig å skaffe seg internasjonal erfaring, sier Rekdal.

Han er usikker på om Ødegaard er riktig spillertype for det laget Lagerbäck ønsker å skape.

– Det er et spørsmål om han passer inn i Lagerbäcks metode. Det er mange ting som spiller inn, og det har Lagerbäck best oversikt over, sier Rekdal.

«Det er aldri skadelig å ta ham med», mener VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden. «Men det er heller ingen skandale å utelate ham», sier han. I likhet med Rekdal mistenker han at Lagerbäck ikke er overbevist om at Ødegaard passer lagets spillestil.

– Jeg er litt usikker på hvordan Lagerbäck ser ham. Han har et litt annet fotballsyn enn sin forgjenger (Per-Mathias Høgmo), sier Svegaarden.

– Tror du han blir tatt ut i troppen nå?

– Jeg er ganske sikker på at han får sjansen etter hvert. Han har løftet spillet sitt i Heerenveen. Det kan gjerne komme nå, for jeg tror fortsatt Lagerbäck er inne i en fase der han vil se forskjellige spillere og finne en grunntropp, sier han.

– Føler at jeg har prestert bra nå

I et intervju med Dagbladet sier Ødegaard at han ikke har hørt fra landslagstrener Lagerbäck. Samtidig gir han uttrykk for at han mener han fortjener å bli tatt ut på A-landslaget.

– Naturligvis har jeg lyst til å være med. Jeg føler at jeg har prestert bra nå. En høyre kantrolle kan passe meg på landslaget også, sier Ødegaard etter lørdagens 1-1-kamp mot Heracles.

Viasat-kommentator Paul Thomas Clay har fulgt sesongstarten til Heerenveen tett. Han mener unggutten har gjort seg fortjent til en sjanse.

– Han er varm i trøya og viser den gode, gamle lekenheten. Jeg hadde likt å sett ham på et A-landslag og se om han har det nivået inne nå. Jeg tenker det er en god anledning, sier Clay.

– Jeg vet ikke hva Lagerbäck tenker rundt Ødegaard, men han har blitt bedre og mer sentral i Heerenveen i det siste. Det er tydelig og det trives han med. Jeg synes han absolutt begynner å stabilisere seg på et høyt nivå, sier han.

Clay får støtte av kollega Roar Stokke.

– Han tar steg og tar mer og mer plass på banen. Utviklingen går riktig vei. Jeg mener han må med fordi han har blikk, pasninger og overblikk som få andre norske spillere. Martin har fotballspillerens viktigste verktøy i verktøykassen: fotballforståelse, sier Stokke til VG.