Ødegaard ikke tatt ut i A-troppen

ULLEVAAL (VG) Martin Ødegaard (18) er ikke tatt ut i Lars Lagerbäcks landslagstropp til Norges to siste VM-kvalifiseringskamper.

Lars Lagerbäck tok i dag ut troppen som skal representere Norge under avslutningen av VM-kvalifiseringen, i kampene mot San Marino og Nord-Irland. Det var - nok en gang - knyttet en del spenning til om Martin Ødegaard ville havne i A-troppen denne gangen.

Leif Gunnar Smerud var førstemann opp på podiet av landslagstrenerne i dag, for å presentere sine utvalgte menn på U 21-landslaget. Der ble Ødegaard presentert.

Dermed blir det ikke noen A-kamper for Ødegaard i denne omgangen heller, til tross for at han er i storform om dagen i Heerenveen.

– Har det vært mye diskusjon mellom deg og Lars Lagerbäck om dette?

– Det er alltid diskusjon, men jeg synes vi er ganske samstemte. Vi snakker godt sammen om det, så jeg synes ikke det er så vanskelige diskusjoner, sier Smerud til VG.

Har sett samlige kamper



Da Lagerbäck etterhvert inntok podiet for å presentere A-troppen, tok det ikke lang tid før også han fikk spørsmål om utelatelsen av Ødegaard.

– Vi har to kamper nå, hvor vi vil ha en blanding av ulike egenskaper i troppen. Dette er den troppen vi synes var den beste. Min bedømming er fortsatt at U21 har to veldig bra kamper mot gode motstandere, så da er det bra at Leif tar ham ut i to 90-minutterskamper. Men han har kvaliteter som gjør at han kunne vært med i troppen, sier han.

På spørsmål fra VG om Lagerbäck har sett hva Ødegaard har prestert i Heerenveen den siste tiden, forteller landslagssjefen at han har sett hver eneste kamp.

– Jeg synes han viser hvilke kvaliteter han har. Det finnes også ting han kan forbedre, som han kan bli bedre på - men med ball, rent teknisk, er han en av de aller beste vi har.

Dette var den fjerde landslagstroppen Lagerbäck tok ut etter at han tok over trenerjobben. Og fjerde gangen han velger å droppe Ødegaard. Da VG møtte 18-åringen etter en U21-kamp tidligere denne måneden, uttalte han at han ikke har snakket stort med landslagssjefen.

– Jeg trives godt her (på U21), men selvfølgelig har jeg lyst til å være med A-landslaget. Jeg føler jeg kan bidra der hvis jeg blir tatt ut, sa Ødegaard.

Henriksen tilbake i troppen



Lagerbäck har valgt å gjøre noen endringer fra forrige landslagsuttak. Blant annet er Pål André Helland hentet inn, Alexander Søderlund er tilbake i angrepet og Markus Henriksen er i troppen.

– Markus er en spiller jeg vil ha med, og bli bedre kjent med. Jeg vil se hvordan han fungerer, og om han kan tilføre gruppen noe, sier Lagerbäck.

Om valget av Søderlund sier landslagssjefen følgende:

– Han gjør en stor nytte for laget, både med sin arbeidskapasitet og sin fysikk.

Troppen til VM-kvalifiseringskampene:

Keepere: Sten Grytebust, Rune Jarstein og Ørjan Nyland



Forsvarsspillere: Tore Reginiussen, Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Birger Meling, Sigurd Rosted, Jørgen Skjelvik, Jonas Svensson, Martin Linnes, Gustav Valsvik.



Midtbanespillere: Markus Henriksen, Pål André Helland, Sander Berge, Jo Inge Berget, Mohamed Elyounoussi, Stefan Johansen, Ole Kristian Selnæs.



Angrep: Alexander Søderlund, Joshua King, Alexander Sørloth og Tarik Elyounoussi.