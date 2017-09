Ødegaard ikke tatt ut i A-landslagstroppen

ULLEVAAL (VG) Martin Ødegaard (18) er ikke med i Lars Lagerbäcks landslagstropp til Norges siste VM-kvalifiseringskamper.

Lars Lagerbäck tok i dag ut troppen som skal representere Norge under avslutningen av VM-kvalifiseringen, mot San Marino og Nord-Irland. Det var - nok en gang - knyttet en del spenning til om Martin Ødegaard ville havne i A-troppen denne gangen.

Leif Gunnar Smerud var førstemann opp på podiet av landslagstrenerne i dag, for å presentere sine utvalgte menn på U 21-landslaget. Der ble Ødegaard presentert.

Dermed blir det ikke noen A-kamper for Ødegaard i denne omgangen heller, til tross for at han er i storform om dagen i Heerenveen.

– Har det vært mye diskusjon mellom deg og Lars Lagerbäck om dette?

– Det er alltid diskusjon, men jeg synes vi er ganske samstemte. Vi snakker godt sammen om det, så jeg synes ikke det er så vanskelige diskusjoner, sier Smerud til VG.

VG oppdaterer saken