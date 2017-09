Ødegaard har knapt snakket med Lagerbäck: – Føler jeg kan bidra

DRAMMEN (VG) Martin Ødegaard (18) hevder han ikke har hørt stort fra landslagssjef Lars Lagerbäck (69). Selv mener unggutten at han kan spille en viktig rolle på A-landslaget.

På spørsmål om han har noen dialog med Norges svenske sjef, svarer Ødegaard:

– Nei, det har jeg ikke hatt. Jeg har så vidt snakket med ham et par ganger, men ikke sånn ordentlig.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått?

– Det er vel ikke noe jeg ønsker å gå ut i mediene med, men det er greie tilbakemeldinger, sier Ødegaard, som spilte foran Lagerbäcks øyne da U21-landslaget kun klarte 0-0 hjemme mot Israel tirsdag kveld.

VAR PÅ KAMP: Lars Lagerbäck, flankert av assistent Per Joar Hansen (t.v.) og toppfotballsjef Nils Johan Semb (t.h.) var til stede i Drammen for å se U21-landslaget tirsdag kveld. Foto: , NTB scanpix

– Føler jeg kan bidra

Lars Lagerbäck har tatt ut tre landslagstropper etter at han tok over som Norges landslagssjef i fotball i februar. Hver gang har Ødegaard blitt utelatt, til tross for at eksperter har ment at den Real Madrid-tilknyttede 18-åringen fortjener sjansen.

På en pressekonferanse i Stuttgart denne helgen svarte Lagerbäck slik på VGs spørsmål om Ødegaard er sportslig kvalifisert for A-landslaget:

– Hadde Ødegaard vært kvalifisert, så hadde han vært her. Han har ikke kvalifisert seg. Jeg hadde gjort en kjempefeil hvis jeg ikke hadde tatt han med om jeg mente han var kvalifisert. Jeg synes de ulike kvalitetene vi har i gruppa nå er bra.

Etter U21-landslagets skuffende 0-0-kamp hjemme mot Israel tirsdag kveld, hvor en frustrert Ødegaard ikke klarte å utgjøre forskjellen, konfronterte VG unggutten med Lagerbäcks uttalelser:

– Jeg trives godt her, men selvfølgelig har jeg lyst til å være med A-landslaget. Jeg føler jeg kan bidra der hvis jeg blir tatt ut. Hvis jeg blir tatt ut, blir jeg glad, men ellers trives jeg godt her, så jeg stresser ikke med det, sier Ødegaard, som fikk ni A-landskamper under Per-Mathias Høgmo.

– Tror du det er vanskeligere for deg å bli tatt ut på A-landslaget under Lagerbäck, som har en veldig tydelig stil, enn det var under Høgmo?

– Njaah. Altså, det er vanskelig å si. Selvfølgelig er det litt annerledes, men jeg føler jeg kan passe inn i en sånn stil også. Det er mange tekniske spillere der nå også, så jeg tror ikke det er noe problem å være teknisk i den spillestilen, sier Ødegaard til VG.

Mener han kan spille kant for Lagerbäck

Han ble brukt som hengende spiss i U21-kampen mot Israel, men ser for seg at en annen rolle ville passet best på Lagerbäcks landslag:

– I det laget som er nå, så ville det vel blitt en kantrolle. Jeg trives godt på kanten. Jeg spiller der i Nederland og har spilt der mye før.

18-åringen fikk naturligvis med seg det pinlige 6-0-tapet mot Tyskland mandag kveld, og har følgende å si om den prestasjonen:

– Det var ikke bra. Det var kjedelig å se på. Tungt for hele Norge.

– Hvordan er det å se at det er så langt opp til verdens beste?

– Det er selvfølgelig kjipt. Tyskland var gode, men vi gjorde det lett for dem, og da blir det stygt, så det var ikke noe kult å se.