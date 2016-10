Norwich-refs til Tettey etter EM-missen

BAKU (VG) Alexander Tettey (30) måtte tåle massiv kritikk hos klubblaget Norwich etter den mislykkede EM-playoffen for Norge mot Ungarn i fjor.

– De var ikke fornøyd, for å si det sånn.

Tettey smiler i møte med VG på pressetreff i Baku. Utenfor henger vinduspussere i fleng for å fikse fasaden på Hilton-hotellet i den aserbajdsjanske hovedstaden. Norwich-spilleren er sannsynligvis på benken fra start i «må vinne»-kampen lørdag kveld. Han er sannsynligvis vraket fra laget, men det ikke fordi han har kjent smerter på baksiden av låret i oppkjøringen. Midtbanespilleren forteller imidlertid at han er livredd for å pådra seg skade under landslagssamling.

– Jeg tror jeg er kapabel til å spille. Og så får jeg håpe at jeg ikke ender opp med en skade etter samlingen, for da tror jeg ikke at jeg får lov til å komme tilbake, sier Tettey.

November 2015: Tettey har akkurat vært kaptein for Norwich for første gang, og nordmannen er en nøkkelspiller på midtbanen til Premier League-klubben. Det er han også for Norge, men med tette kamper og de doble playoffkampene mot Ungarn (3-1-tap sammenlagt) i tillegg blir det mye for 30-åringens bein.

Og nå - et snaut år senere - forteller Tettey for første gang om kritikken som ventet ham hjemme i England.

– Jeg ofret meg fordi vi skulle gå til EM. Jeg spilte skadet begge kampene, og selv om folk ikke så det, så var jeg faktisk skikkelig skadet. Det var ikke Norwich veldig fornøyd med, sier Tettey, som mistet de neste klubbkampene etter tapet i Budapest.

– Hva sa de da du kom tilbake?

– De sa bare «what the fuck», liksom, «du er jo skikkelig skadet, og du har spilt to 90-minutterskamper med avrevet muskel». Jeg svarte at jeg bare måtte spille for å få dratt til EM, deltakelse der har jo ikke skjedd siden 2000, og nå hadde vi muligheten.

Det var ikke musikk i manager Alex Neils ører:

– Treneren sa klart i fra, og legene i klubben sa også at jeg ikke burde gjort det, for det kunne sette meg mer ut av spill. Noe det også gjorde. Men jeg slapp bot, heldigvis!

– Med tanke på at du ofret deg da, synes du det er dårlig at du havner på benken nå?

– Nei, jeg kan ikke stå her å si at det er dårlig gjort. Jeg er blitt så «ruttis» at jeg vet at man ikke kan spille alle kamper. Det viktigste er at vi slår Aserbajdsjan.

Kan komme til å gi seg



Etter Ungarn-kampene sa Tettey til VG at han måtte vurdere egen landslagsfremtid. Etterpå endte han på å bli med, men overfor NTB sådde han tvil om hvor lenge dette ville holde i går.

– Jeg er med her, men vi får se, vi får se. Jeg har alltid sagt at jeg må vurdere det. Det sa jeg også etter Ungarn-skuffelsen. Det gjelder fremdeles, sier Tettey.

– Hopper du av underveis i kvalifiseringen?

– Hvem vet, sier Tettey kryptisk til NTB.

I Norges relativt nye 4-3-3-formasjon ser Tettey for seg selv som et alternativ enten som anker eller indreløper.

– Jeg hadde funnet min rolle veldig bra i 4-4-2. Hvis vi spiller mot høykvalifisert motstand trenger vi kanskje mer defensiv kraft, mens i kamper som mot Aserbajdsjan trengs kanskje en som styrer spillet mer, sier Tettey til VG.

Aserbajdsjan - Norge går klokken 18.00