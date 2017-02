Norsk drømmehelg i Fotball-Europa: – Ting blir bedre

Fra England til Frankrike, via Tyskland, Sveits og Hellas. Denne uken var det norsk storspill overalt i Fotball-Europa.

To mål av Joshua King, storspill av Omar Elabdellaoui mot Liverpool, hat trick av «Moi» Elyounoussi og kunst-assist av Alexander Søderlund. Blant annet. Det har vært en helg for etterlengtede norske fotballprestasjoner i europeisk klubbfotball.

Men at prestasjonene kommer like etter at Lars Lagerbäck er blitt ny landslagssjef, er helt tilfeldig, mener tidligere landslags- og Werder Bremen-profil Rune Bratseth.

– Nei, jeg tror ikke det har hatt noe som helst å si. Enhver proff vil hver helg gjøre sitt aler beste uavhengig av hvem som er landslagstrener, så det må nok skrives på kontoen for tilfeldigheter, ler Bratseth.

– Vi er så lite bortskjemt med gode prestasjoner i norsk fotball for tiden, og det er beklagelig, dumt og frustrerende at vi spiller en så liten rolle. Men når det skjer positive ting, så må vi virkelig glede oss over det. Jeg er optimist og tror at ting blir bedre. Vi må ha troen på det. Det er en forutsetning for å lykkes, sier Bratseth, som likevel ber om litt ro:

– Vi må ha flere enn én helg. Det hjelper ikke å ha én kjempehelg. Vi må prestere på det nivået uke etter uke etter uke. Først da er du i kategorien «internasjonal spiller». Suksess må gjentas.

King-dobbel og Omar-ros

Bournemouth-spissen Joshua King viste at han har nese for mål da han reduserte til både 3-1 og 3-2 mot Everton på lørdag, men han klarte ikke å hindre at laget til slutt tapte hele 6-3 i en ellevill thriller av en fotballkamp.

De to scoringene gjorde King til tidenes mestscorende Bournemouth-spiller i Premier League. Med 12 fulltreffere har King nå passert lagkamerat Callum Wilson.

Samtidig som King scoret to mot Everton, spilte Omar Elabdellaoui høyreback for Hull City mot Liverpool. Han pådro seg et nesebrudd, men fullførte likevel hele kampen.

– Nesa er brukket, men jeg har det bra. Jeg var veldig svimmel de første ti minuttene. Resten av kampen gjorde det bare utrolig vondt, sa Elabdellaoui til Nettavisen etter kampen, som han fikk skryt for i lokalavisen Hull Daily Mail.

«All tvil over formen hans etter en tøff dag mot Fulham ble utslettet av en flittig og effektiv oppvisning. Sjeldent i stand til å angripe, men posisjoneringen hans er blitt mye bedre», skrev avisen, som ga Elabdellaoui karakteren 7 av 10.

Her kan du se Joshua Kings to scoringer mot Everton:

To stykk Elyounoussi herjet

Det var ikke bare i Premier League at norske spillere utmerket seg denne helgen. Mohamed «Moi» Elyounoussi (22) klinket til med hat trick for Basel i 4-0-seieren over Lugano lørdag. Det første scoret han allerede etter 101 sekunder, det andre kom etter et rått dribleraid, og det tredje kom allerede etter 36 minutter på en heading. Et ekte hat trick på en drøy halvtime, der altså.

Også fetter Tarik Elyounoussi var på ballen. Søndag scoret han ett mål da Olympiakos slo Iraklis 3-0. Scoringen var Tariks tredje for sesongen, og hans første siden begynnelsen av november i fjor.

– Deilig å spille igjen og score etter noen uker på sidelinjen med en vond akilles, sier Tarik Elyounoussi til VG.

Søderlund kalles «den grønne giften»

Saint-Étienne-spiss Alexander Søderlund hadde ikke spilt en fotballkamp siden i fjor da han ble kastet inn i førsteelleveren i det brennhete lokalderbyet mot Lyon søndag kveld. Men mangelen på kampform var lite synlig.

Søderlund åpnet ballet med å vinne igjen en ball høyt oppe på Lyons banehalvdel. To trekk senere hadde Kévin Monnet-Paquet sendt Saint-Étienne i ledelsen. Deretter markerte Søderlund seg med en briljant gjennombruddspasning som lagkamerat Romain Hamouma omsatte i mål.

«Den grønne giften», skriver sportsavisen L'Équipe om Søderlund dagen derpå. Avisen trekker frem nordmannen som en av kampens nøkkelspillere og gir ham karakter 7 av 10 på spillerbørsen.

Ole Selnæs ble byttet inn med et knapt kvarter igjen å spille. Han var ganske anonym på banen, men etter kampen ledet han seierssangen foran en massiv vegg av grønnkledde fans.

Burde han bli omdøpt til «Alessandro Søderlund»? Sjekk nordmannens nydelige assist mot Lyon:

Jarstein satser på landslagsspill

Veton Berisha bidro med en scoring da Greuther Fürth vant 4-1 over Hannover i 2. Bundesliga. Stefan Strandberg og Iver Fossum fikk henholdsvis 90 og 18 minutter for Hannover.

Landslagskeeper Rune Jarstein holdt buret rent da Hertha Berlin slo Ingolstadt 1-0 lørdag. Nå håper han på å kunne overbevise Lagerbäck om at han fortjener en plass i den norske startoppstillingen.

– Jeg håper å klare det, ja. Fortsetter jeg å spille bra for Hertha, satser jeg jo på å få spille for landslaget, sier Jarstein til NTB.

Ellers er det verdt å nevne at Sander Berge (18) spilte hele kampen da Genk vant 1-0 over tabelljumbo REM lørdag.

Helgen gikk ikke like smertefritt for seg for Martin Ødegaard, som ble grisetaklet og pådro motstanderen rødt kort, og Mats Møller Dæhli, som måtte ut på båre etter en hodeskade.