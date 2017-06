Norges sjeldne trofésankere: – Vi kan inspirere de andre

BISLETT/SANDVIKA (VG) Fetterne «Moi» (22) og Tarik Elyounoussi (29) er to av kun tre norske landslagsspillere som har vunnet et trofé i utlandet denne våren.

– Det er bra at noen av oss lykkes. Vi kan inspirere de andre enda mer ved å ta det med oss inn på dette laget her, sier Mohamed «Moi» Elyounoussi til VG.

Basels angrepsspiller har, med ti mål og 13 målgivende pasninger i serien, vært en av nøkkelspillerne til klubben denne sesongen, som ble kronet med gull både i ligaen og cupen.

Det har vært en gyllen sesong for hans syv år eldre søskenbarn også; Tarik Elyounoussi ble denne våren seriemester med Olympiacos i den greske ligaen. Den tidligere Fredrikstad- og Rosenborg-spilleren mener det er viktig å ha «trofésankere» på landslaget.

– Det betyr noe. Det har jeg sagt mange ganger tidligere. Det er viktig å få inn gutta med selvtillit, gutta som har vunnet noe, gutta med vinnermentalitet. Det betyr veldig mye for oss i spillergruppen, for vi har jo ikke vunnet så mye her. Å få inn seriemestere er absolutt en positiv ting, sier han.

SUKSESS-FAMILIE: Tarik (t.v.) og Mohamed Elyounoussi har vunnet seriegull denne sesongen. – Et godt år for Elyounoussi-familien, konstaterer Tarik overfor VG. Foto: Helge Mikalsen , VG

Lagerbäck: Gir en positiv følelse

I tillegg til Elyounoussi-duoen har også venstreback Per-Egil Flo vunnet seriegull med Slavia Praha i Tsjekkia, der han signerte halvveis ut i sesongen. Flere utenlandske seriemestere finnes ikke i den norske troppen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener det er «definitivt positivt» med spillere som vinner trofeer med klubblagene sine.

– Det gir både bevisst og ubevisst en positiv følelse og mer selvtillit hos spillerne, sier svensken, som imidlertid er mer opptatt av hvilken rolle spillerne spiller på laget:

– Selv om de ikke vinner titler, er det veldig bra når spillerne har en veldig dominant rolle på laget. Da er de ofte vant til å stå frem og ta større ansvar. Da går de kanskje ut med en annen autoritet på banen. Det er bedre å ha sånne typer spillere, selv om de ikke vinner titler, enn å ha spillere som spiller mindre viktige roller i laget.

– Vi er vinnerskaller begge to

Tarik Elyounoussi hadde aldri vunnet et seriegull i karrieren før denne våren med Olympiakos. Han spilte 23 kamper, scoret fire mål og leverte to målgivende pasninger. Angrepsspilleren beskriver opplevelsen som svært lærerik.

– Man får en enorm boost med selvtillit. Og fotballspillere lever av selvtillit. Alt som har skjedd i år, har vært nytt for meg, og jeg har bare prøvd å suge alt sammen til meg, sier 29-åringen.

Både Tarik og fetteren «Moi» mener at de er vokst opp med en vinnermentalitet som kan være positiv for det norske landslaget.

– Vi er vinnerskaller begge to. Det har vi vært siden vi var små, enten det har vært kortspill eller FIFA. Fotball starter med at man skal ha det gøy og alt det der, men i bunn og grunn handler det kun om å vinne, og det tror jeg vi begge har vært opptatt av fra tidlig alder, sier «Moi».

– Et ord jeg liker å bruke, er «ergjerrighet». Det ligger liksom noe i oss. Jeg tror den viljen som kommer fra innsiden, motivasjonen til å trene og lykkes, er helt avgjørende, sier Tarik.

Til høsten kan de Marokko-fødte søskenbarna begge bli å se i Champions League. Basel er allerede kvalifisert, mens Olympiakos skal spille kvalifisering.

