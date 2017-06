Norges plassering på FIFA-rankingen vekker oppsikt på Færøyene

Nok en gang er landslaget til «lilleputten» Færøyene foran Norge på FIFA-rankingen. Det har de fått med seg på «fåreøyene».

– Det er noe som vekker oppmerksomhet og har skapt overskrifter både her og i Norge, men det er ikke noe jeg har lyst til å snakke så mye om, sier øyas fotballpresident, Cristian F. Andreasen, til VG.

Men han er selvsagt fornøyd med at Færøyene med sin 80. plass på rankingen har 18 fotballnasjoner bak seg her i Europa (UEFA). Norge har falt én plass og er nå nummer 87 på rankingen. Det er for øvrig den svakeste plasseringen siden rankingen ble innført.

– Går fremover



– Rankingen er en målestokk som anvendes basert på historiske resultater. Om den representerer et riktig styrkeforhold mellom nasjonene kan man jo diskutere. For oss er det veldig positivt at vi ligger så høyt på FIFA-rankingen. Det er bevis på at det går fremover i færøyisk fotball, sier Andreasen.

Sett denne? «Perry» om Norges forsvar: - Har brukt altfor mange stoppere

Men er Færøyene med sine rundt 50.000 innbyggere og 5000 aktive fotballspillere virkelig bedre enn Norge i fotball? Andreasen i Fótbóltssamband Føroya tviler på det.

– Jeg er sikker på at Færøyene ville fått problemer hvis vi skulle spilt mot Norge. Rankingen er først og fremst et mål på egen suksess og den viser at det man har gjort i Norge i de siste årene ikke har vært godt nok. Jeg tipper man er lite tilfreds med den plasseringen i Norge, sier Andreasen og skynder seg å legge til:

– Norge var i play-off til sluttspill i fjor, det var ikke vi. De vil nok klatre på rankingen igjen.

Bare Finland bak oss



Norge er blitt «lillebror» i Norden på FIFA-rankingen. Island på 22. plass, Sverige på 34., Danmark på 51. plass og Færøyene på 80. plass er alle foran Norge med vår 87. plass. Vi har Finland bak oss på en 108. plass. Foran oss på listen har vi både Gabon, Congo og Kapp Verde...

Les også: Landslags-Ohi holder døren åpen for Nigeria

– Jeg vil vinne fotballkamper. Vi må bygge tro på at vi kan vinne og skape en vinnerkultur. Da gir det bedre ranking, og det bør man ha med hensyn til framtiden og kommende trekninger, sa landslagssjef Lars Lagerbäck da han tidligere i uken presenterte troppen som skal møte Tsjekkia i VM-kvalifiseringen (10. juni) og Sverige i privatkamp (13. juni).

PS! Færøyenes mest kjente fotballspiller er for tiden Jóan Símun Edmundsson (25) som spiller for Odense og var såvidt innom Viking i 2012 før han ble sendt på lån til dansk fotball.