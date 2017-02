Norges nye sjef ble stemplet som «Sveriges kjedeligste»

En svensk komikerduo har tidligere utnevnt Lars Lagerbäck (68) til «Sveriges kjedeligste person». Det bruker den nye Norge-sjefen for alt det er verdt.

Det var mot slutten av Hamréns periode som svensk landslagssjef (2000-2009) at komikerne Fredrik Wikingsson og Filip Hammar, som utgjør duoen «Filip & Fredrik», stemplet Lagerbäck som den kjedeligste personen i Sverige.

– Et TV-program kåret meg til det. Det har jeg hatt masse nytte av foran foredrag og slikt. Det er faktisk ganske bra. Man skal ikke ha for store forventninger, så jeg pleier å minne dem om at de ikke kan ha høye forventninger når Sveriges kjedeligste person skal holde en forelesning, smiler Lagerbäck under intervjuseansen etter pressekonferansen på Ullevaal Stadion.

– Var rett og slett ikke så morsom

Lagerbäck var aldri kjent for å ha mediene i sin hule hånd da han styrte den svenske landslagsskuten for snart et tiår siden. Men selv mener 68-åringen at forholdet til pressen ikke var så dårlig som mange skal ha det til.

– Jeg synes selv det har blitt skapt en myte i Sverige om at jeg ikke liker mediene. Så har det vært noen episoder med enkeltjournalister. men for det meste har jeg opplevd positiv feedback fra folk på gaten i Sverige, sier Norges nye landslagssjef.

Johanna Frändén, fotballekspert i Aftonbladet, bekrefter at det var en grunn til at Lagerbäck ble ansett som «Sveriges kjedeligste».

– Han var ikke i krig med pressen, men han var hele tiden ganske kort og ikke bekvem i det hele tatt i den situasjonen. Da blir avisene litt mer på. Han ga kjedelige svar og var rett og slett ikke så morsom. Når han også spilte det som ble ansett som defensiv fotball, og heller ville være effektiv enn underholdende, så bidro det også til å gi ham et litt kjedelig image, sier Frändén.

Etter at Lagerbäck forlot det svenske landslaget i 2009, så var de fleste svensker lei av ham.

– Han var ganske kald sett med svenske øyne. Ingen trodde at det som skulle skje, skulle skje, sier Frändén.

Har blitt folkekjær

For de siste årene har Lagerbäcks rykte blant svenskene skutt i været. Frändén forteller at han nærmest har blitt en kultfigur. Av flere årsaker: Han har lyktes med landslagene til Nigeria og spesielt Island, samtidig som svenskene – etter å ha fått Erik Hamrén som landslagssjef – innså at det kanskje ikke var så lett å ta landet til mesterskap etter mesterskap.

– Hamréns prestasjoner på det svenske landslaget ga Lagerbäck et mye bedre ettermæle, sier Frändén.

Men det er kanskje spesielt rollen som TV-ekspert for Viasat, der han begynte i 2011, som har gjort Lagerbäck til en mer populær figur i nabolandet.

– Han ble sett på som tørr, uengasjert og kjedelig. Men gjennom TV-jobben har han endret seg. Der har han virkelig vært seg selv. Nå fremstår han som mer engasjert og underholdende selv om han samtidig er saklig og gjennomtenk, mener Aftonbladets kommentator Erik Niva, som de siste årene har jobbet tett med Lagerbäck i Viasats studiosendinger.

Tviler på allsang

Johanna Frändén er overrasket over Lagerbäcks forvandling.

– Han absolutt vist en helt ny side av seg selv. Det er godt coachet av Viasat-sjefene. Det skjer i blant at fotballfolk oppfører seg på en annen måte når de blir eksperter. Da synes de ikke at mediene er farlige lenger. Men det var litt overraskende, for man så ikke de kvalitetene i ham som landslagssjef. Det var litt uventet, sier Frändén, som tror det også hjalp at Lagerbäck tenkte at trenerkarrieren var på vei mot slutten og at han dermed ikke hadde så mye å tape på å åpne seg mer opp.

Nå mener Aftonbladets fotballekspert at det blir «superinteressant» å se hvilken Lagerbäck-versjon det norske folk vil få servert de neste månedene. Den kjedelige svenske landslagssjefen eller den folkekjære TV-eksperten?

– Jeg tror ikke han vil oppføre seg slik han gjorde under Sverige-tiden, for jeg tror han har lært mye fra de siste årene, at man tjener på å være vennlig mot mediene. Men han kommer nok ikke til å by på allsang heller. Det blir nok en mellomting, sier Frändén.