Norge straffet av Liverpool-talent: – Vi ga dem kamp til døren

(Norge – England 1-3) Det norske G17-landslaget fikk en drømmestart på EM-åpningen mot England, men til slutt var ungguttene sjanseløse.

Erland Johnsens gutter ledet etter allerede åtte minutter, da Johan Hove slo en corner til Erik Tobias Sandberg, som stusset ballen via engelske Marc Guehi og i mål.

Litt av en start mot England, som var storfavoritter på forhånd.

– Jeg tenkte at «dette blir moro». Men så kommer utligningen litt for kjapt, sier landslagstrener Erland Johnsen.

Les også: Bekymret for norsk talent-press: – Et problem

– Selvfølgelig ikke fornøyd

For det tok ikke lang tid før England viste hva de er gode for. Anført av to stortalenter: Rhian Brewster (Liverpool) og Jadon Sancho (Manchester City).

Brewster, som for bare en drøy uke siden satt på benken til Liverpools A-lag i Premier League, scoret to mål på en halvtime. Begge gangene ble han servert av den særdeles fotrappe Sancho.

– Dette er Europa-toppen av spillere i denne alderen. Det er godt å se at gutta i perioder klarer å stå opp mot dem, sier Johnsen.

Erling Håland fikk en stor sjanse til å utligne like etter pause, men i stedet var det England som satte spikeren i kisten ved Phil Foden, som scoret 3-1-målet med 12 minutter igjen å spille.

– Vi ga dem kamp til døren, men er selvfølgelig ikke fornøyd med tap, sier Erland Johnsen.

Les også: Historiske unggutter reiser til EM: – En erfaring for livet

Tagseth-debut: – Veldig bra

Edvard Sandvik Tagseth (16) kom inn like etter pause. Debutanten imponerte landslagssjefen.

– Jeg synes han gjorde det veldig bra. Han var energisk defensivt og god med ball, så det var gøy å se at han takler dette nivået også, sier Johnsen, som sier at Tagseth «absolutt» er aktuell for startoppstillingen mot Nederland.



Dette var G17-landslagets første kamp i EM-gruppespillet. Nederland slo Ukraina 1-0 i den andre kampen i gruppe D.

Neste kamp for Norge er nøkkeloppgjøret mot Nederland på søndag. Et tap der vil trolig bety slutten på de norske guttenes håp om avansement til kvartfinalen.

– Den blir helt avgjørende. Vi må slå Nederland. De er ikke på høyde med England, så det bør være realistisk, sier Johnsen.

Slik startet Norge (4-1-4-1): Mads Christiansen – Fabian Rimestad, Erik Tobias Sandberg, Colin Rösler, Emil Kalsaas – Johan Hove – Erik Botheim, Mikael Ugland, Elias Flø (Håkon Evjen fra 63.), Erling Braut Håland (Anders Waagan fra 72.) – Jørgen Strand Larsen (Edvard Sandvik Tagseth fra 41.).