Norge slet i 75 minutter: – Fryktet det verste

ULLEVAAL/OSLO (VG) (Norge - San Marino 4-1) San Marino-spiss Mattia Stefanelli (23) sørget for bisarre scener med sin utligning, men Adama Diomande (26), Martin Samuelsen (19) og Joshua King (24) reddet Norge fra et ekstremt pinlig poengtap.

– Jeg gleder meg over at vi åpner opp kampen etter hvert og at det er gode prestasjoner bak de scoringene vi får, sier landslagstrener Per-Mathias Høgmo til Max etter kampen.

– Det var et litt forventa kampbilde der vi stanger mot en motstander som ligger lavt. 2. omgangen kjører vi fra start, og gir bort et mål helt utilgivelig. Det skal ikke skje på noen måte, legger Høgmo til.

Han var først og fremst veldig fornøyd med hvordan de norske spillerne avgjorde kampen på tampen.

– Jeg gleder meg over at vi åpner opp kampen etter hvert og at det er gode prestasjoner bak de scoringene vi får, sier Høgmo, og mener han er rett mann for Norge fremover.

Spillerne innrømmer at de var stresset da stillingen var 1-1 et kvarter før slutt.

– Jeg fryktet det verste, men vi fortsatte heldigvis, giret opp et hakk og det gir litt ro. Til slutt vinner vi 4-1, så vi får ta med oss det. Vi skulle selvfølgelig ha scoret flere litt tidligere, erkjenner Even Hovland til VG etter kampen.

– Jeg var mest flau. Det laget der... Hvis Aserbajdsjan var dårlige, så var dette enda dårligere. Men så kom Dio inn og satte inn målet, sier en smått lettet Joshua King til VG.



– Det var litt nerver her og litt kleint å være på banen da de satte 1-1 på Ullevaal foran de som faktisk møtte opp, fortsetter han.

Det sto 1-1 på Ullevaal stadion til det gjensto et kvarter av kveldens VM-kvalifiseringskamp. De norske spillerne skulle reise seg etter en elendig åpning på kvalifiseringen.

Men istedenfor ble det en ny frustrerende kveld foran glisne tribuner. Riktignok scoret Norge etter bare ti minutter, men det var San Marino-kaptein Davide Simoncini som sørget for det ved å beine ballen i eget mål.

Så stoppet det opp for de norske spillerne som til tross for at de hadde ballen ekstremt mye ikke klarte å skape stort. Det ble omtrent ikke skapt sjanser, og rødtrøyene hang med hodet.

Sjokkerte med utligning



DEN FORLØSENDE SCORINGEN: Adama Diomande jubler etter å ha sørget for 2-1. Haitam Aleesami (t.v.) er først ute til å gratulere. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Frustrasjonen fortsatte utover i 2. omgang, og etter 54 minutter skjedde det utrolige; San Marino utlignet. Joshua King og Stefan Strandberg klønet det til på egen banehalvdel, og Tommaso Zafferani fikk rotet ballen til Stefanello som banket den i nettet bak Rune Almenning Jarstein.

– Vi tror ikke det vi ser. Jeg skulle til å rose returløpet til Joshua King…, sa Max' ekspert Tor Ole Skullerud som kommenterte kampen.

På de siste 13 årene har San Marino scoret ett eneste bortemål i en kvalifiseringskamp - det var da laget tapte 1-2 borte mot Litauen i september i fjor. Nasjonen med 33.000 innbyggere har én eneste seier på sine 137 landskamper.



– Jeg kunne ikke tro det. Det var helt fantastisk. Jeg håper vi klarer å følge dette opp videre, sier Mattia Stefanelli til VG om scenene etter scoringen.

– Det var en viktig scoring. Det var faktisk nære poeng, men det var en vanskelig kamp. Vi kommer til å fortsette å jobbe hardt, sier målscoreren.

Likevel hadde Norge store problemer. King kom til Norges første virkelig store sjanse etter 65 minutter da han dundret til fra god posisjon og keeper fikk slått til corner. Så fikk innbytter Diomande en «scoring» annullert for offside. Deretter misset King en stor sjanse igjen da han rundet keeper og satte ballen over fra spiss vinkel.

Men så løsnet det, og Norge scoret tre mål på seks minutter. Diomande skrudde ballen lekkert opp i hjørnet etter pasning fra Ole Selnæs - hans første landslagsmål. Da var det spilt 77 minutter.

– Det var deilig å få det første målet på landslaget. Men etter 2-1 så har vi full kontroll, sa Diomande til Max etter kampen.

Så var det Martin Samuelsen sin tur til å score sitt første landslagsmål da han fintet bort en forsvarer og banket ballen i målet.

– Jeg var klar for å komme inn, og er glad for at jeg kunne være med på å snu kampen, sier Martin Samuelsen til Max.

Slitne San Marino-spillere var helt ferdige, og King sørget for 4-1 etter 83 minutter da han plasserte ballen lavt i det lengste hjørnet.

– Vi snakket om før kampen at hvis vi malte på, så ville det løsne etter hvert. Vi skulle ønske at vi fikk det tidligere, sier Ole Selnæs til Max.

PS! Tsjekkia (2 poeng) og Aserbajdsjan (7 poeng) spilte 0-0 tirsdag. Det er godt nytt for Norge (3 poeng) med tanke på tabellsituasjonen. Tyskland slo Nord-Irland og står med tre strake seirer.