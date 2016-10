SANDVIKA (VG) Hørt om den karibiske øynasjonen Saint Kitts og Nevis med 50 000 innbyggere? De kan være foran Norge på den kommende FIFA-rankingen.

– Jeg kan gjerne være sist på FIFA-rankingen så lenge vi kommer til VM. Jeg er revnende likegyldig til rankingen, sier Pål André Helland til VG dagen etter Aserbajdsjan-tapet.

Historisk bunnivå

Han er nettopp blitt forespeilet det som kan bli realiteten når neste FIFA-ranking presenteres 20. oktober: om Norge slår San Marino vil de stå med 438 rankingpoeng, skal vi tro FIFAs egen rankingkalkulator. Sammenligner vi den summen med forrige ranking, som kom 15. september, ville det holdt til 79. plass.

Dermed er det en overhengende fare for at Høgmos menn nå kan falle ni plasser, noe som kan resultere i et historisk bunnivå for norsk landslagsfotball. For to år siden var Norge på 76. plass - vår foreløpig svakeste plassering noensinne. Før kampene mot Aserbajdsjan og San Marino var Norge ansett som det 70. ende beste laget i verden med 487 poeng.

FIFA-rankingen 15. september 2016 70. Norge - 487 poeng 71. Benin - 483 poeng 72. Kapp Verde - 475 poeng 73. Guinea-Bissau - 474 poeng 74. Bulgaria - 470 poeng 75. Bolivia - 468 poeng 76. Libya - 466 poeng 77. St. Kitts & Nevis - 457 poeng 78. Kina - 445 poeng 79. Guatemala - 443 poeng 80. Jamaica - 430 poeng * Neste ranking kommer 15. oktober. * Norge vil da ha 438 poeng om de slår San Marino. * Flere av landene rundt Norge på rankingen har også kamper de neste dagene, noe som kan påvirke Norges plassering.

– Det er en FIFA-ranking, liksom. Vinner vi noen kamper er vi høyt oppe igjen. Det eneste vi kan fokusere på er San Marino-kampen – den vinner vi, lover Haitam Aleesami.

Bak Kapp Verde og Benin

Rankingprogrammet viser at Norge kan rykke bak nasjoner som Benin, Kapp Verde, Libya og den karibiske øynasjonen Saint Kitts og Nevis - sistnevnte med litt over 50 000 innbyggere.

– Jeg ser ikke så mye på rankingen, jeg bryr meg ikke så mye om den. Vi må bare fortsette, vi hadde uflaks mot Aserbajdsjan og satte ikke de sjansene vi hadde, sier Adama Diomande til VG.

– Det som teller er tabellen i kvalifiseringen, der er vi nest sist. Det må vi gjøre noe med, mener Helland.

– Situasjonen er ikke så mørk

Han forteller at han hadde en dårlig natt med lite søvn etter at charterflyet landet i Oslo rundt klokken 04.35 natt til søndag. Da han våknet på hotellrommet sitt et par timer senere begynte han å studere tabellen i Norges gruppe.

– Situasjonen er ikke så mørk som det jeg tenkte etter kampen, da hadde jeg omtrent kastet loss og lagt ut på sjøen... Den antatt tøffeste konkurrenten om 2. plassen er Tsjekkia, og de er ett poeng foran oss. Nord-Irland har fire poeng, men de har ikke møtt Tyskland ennå.

– Og Aserbajdsjan er seks poeng foran dere?

– Ja, men ut i fra det jeg så av dem, så er jeg ganske sikker på at de ikke er der oppe og kjemper om 2. plassen når alle kampene er spilt. Men for all del: det blir tøft for oss å komme til VM, svarer Helland.

PS! I oktober 1993 og i juli 1995 var Norge oppe på 2. plass på FIFA-rankingen. Tirsdagens Ullevaal-motstander, San Marino, er rangert som nummer 201 i verden. Det er 205 nasjoner på FIFA-rankingen.