Langslagets assistenttrener Per Joar Hansen har ikke sett Håvard Nordtveit bedre på lenge, og berømmer hans valg om å skifte beite etter et tungt West Ham-år.

– Alle higer jo etter å spille i Premier League. Han kom til et West Ham med ny stadion og ambisjoner om å blande seg inn i toppen, men han har hatt en tung sesong, sier Per Joar Hansen til VG.

Landslagets assistenttrener roser Nordtveits prioriteringer.

– Det sier mye om hvilken type Håvard er. Han gir avkall på penger og status, tar et steg tilbake for å se på sin egen utvikling, og prioriterer spilletid i Hoffenheim, sier «Perry».

Hoffenheim ble nummer fire i Bundesliga forrige sesong, og går inn i siste kvalifiseringsrunde for spill i Champions League kommende sesong.

Lettere lønningspose

– Den lønnen han får der er ikke i nærheten av å matche West Ham-lønningene. Dette er helt klart et sportslig valg. Sånn sett er det veldig gledelig, det at en 26-åring er så gira på å vise seg frem, sier Bundesliga-kommentator for Eurosport, Petter Bø Tosterud, til VG.

– Året i England ble ikke optimalt for meg. Etter flere sesonger i Mönchengladbach kjenner jeg Bundesliga godt, sier Nordtveit selv til Hoffenheims hjemmeside.

Per Joar Hansen visste ikke om overgangen da VG tok kontakt, men «har visst at det kunne bli et klubbytte».

– Overgangen er en bra nyhet for hans videre utvikling som spiller, og det er gode nyheter for landslaget, sier «Perry».

Stopperhåp for landslaget

26-åringen spilte sentralt på midtbanen i Lars Lagerbäcks første kamp som landslagssjef mot Nord-Irland.

Forrige landslagssamling spilte Nordtveit midtstopper mot både Tsjekkia og Sverige.



– Er det tanken at han blir en kontinuitetsbærer på stopperplass for landslaget?

POSITIV: Assistenttrener Per Joar Hansen og landslagssjef Lars Lagerbäck avbildet underveis i landskampen mot Sverige den 13. juni. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Jeg har ikke sett han så god som stopper som har var i de to landskampene nå på veldig lenge. Også har han et stort navn i Tyskland som defensiv midtbanespiller også, sier Hansen.

– Det er jo så tøft i den store verden, så vi er glad når spillerne spiller. Så man kan ikke komme til et lag og si «jeg vil spille» der. Jeg håper etter hvert at han kan finne en rolle som han får spille i over lang tid.

– Men dere ser helst at han spiller stopper i Hoffenheim?



– Vi setter oss ikke ned for å grine om han spiller det i Hoffenheim, ler Per Joar Hansen.

