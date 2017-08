Nordtveit om Liverpool-nedturen: - Fortjent at jeg ble tatt av

SANDVIKA (VG) Håvard Nordtveit (27) ble ydmyket på Anfield forrige onsdag. Landslagsspilleren mener det var korrekt å ta ham av banen.

27-åringen ble vinket av etter 25 minutter. Da ledet

Liverpool allerede 3-0. Liverpool sikret Champions League-spill med 4-2-seier (6-3 sammenlagt).

– Det er litt kjedelig og trist når man blir tatt av i første omgang. Sånt er ikke akkurat på ønskelista til folk. Men igjen ser jeg meg selv i speilet og sier at det var fullt fortjent. Vi måtte skifte formasjon, og jeg måtte av. Det er likevel noe man lærer av. Det er ingen tvil om at det var det beste for laget.

Tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise gikk hardt ut mot sin landsmann på Twitter:

– Tydelig at han ikke holder dette nivået, meldte Riise.

– Han får mene det han vil. Jeg respekterer det han har gjort i fotballkarrieren, og jeg har alltid sett opp til det han har fått det. Han var en av de som tok meg best imot da jeg kom som ung U-landslagsspiller og var debutant på A-landslaget.

– Jeg har ikke lyst å gå ut mot John Arne. Han er en legende i fotballen.

– Er du glad for at dette ikke skjedde da du var 19-20 år?

– Da jeg var 20-21 år laga jeg selvmål i kvalikkamp om å holde oss i Bundesliga med Borussia Mönchengladbach, så jeg begynner å bli nokså rutinert. Jeg har vært med på nedturer og oppturer. Det er ikke noe som tar knekken på en vatsbu det.

Nordtveit kom ikke på banen i helgens 2-2-oppgjør mot Bayer Leverkusen, men han beskriver likevel overgangen til tysk fotball og Hoffenheim som «fantastisk».

– Jeg føler at treningsregimet passer meg bedre enn det som skjedde i England. Jeg har fått en god oppkjøring der jeg har fått hvert med på hvert minutt av det som har skjedd. Vi fikk en god start da vi kom oss videre i cupen, så ble det hjemmeseier mot Werder Bremen og deretter en god hjemmekamp mot Liverpool der jeg spilte annen omgang - før det gikk litt trasig i bortekampen, beskriver han.

Liverpool-møtet føyer seg inn i en rekke av ublide møter med Liverpool for Nordtveit.

I løpet av sine siste fem offisielle kamper – én for West Ham og fire for Hoffenheim – har han møtt Liverpool tre ganger.

I hans siste Premier League-kamp for West Ham, ble han rundtlurt av Philippe Coutinho før Liverpools 2-0-mål. En kamp Liverpool vant 4-0.

Nordtveit sist på ballen da Liverpool økte til 2-0 på bortebane i det første av to oppgjør mot Hoffenheim i play off-kampene til Champions League.

Da Liverpool sikret Champions League-spill med 4-2-seier på Anfield forrige onsdag, fikk Nordtveit altså kun 25 minutter.