Nordtveit bør imponere i kveld

KOMMENTAR: Håvard Nordtveit (26) spiller midtstopper i lørdagens kvalik-kamp mot Tsjekkia på Ullevaal. Der bør han overbevise Lars Lagerbäck om at han er den sjefen som trengs i fremtiden.

Nordtveit er en av de spillerne som har fått mange sjanser på landslaget, uten at han egentlig har overbevist veldig. Og etter jul har han knapt spilt kamper på klubblaget, West Ham.

Likevel har Lars Lagerbäck gitt Nordtveit sjansen til å få flere enn de 31 landskampene han står med etter kampen mot Tsjekkia lørdag kveld. Resten er opp til Nordtveit. Det er ikke sikkert det kommer så mange flere sjanser.

Nordtveit kaster langt, noe som er en viktig del av spillet for landslagssjef Lars Lagerbäck, og én grunn til å ha med Nordtveit på laget. Rutine. Pasningsfot. Og mulige leder-egenskaper. Det er det Lagerbäck siste håper å få se ved å inkludere West Ham-spilleren i laget sitt.

Ikke er det flust av alternativer heller. Men uten overbevisende landskamper eller klubbspill på et visst nivå til høsten, så kan det se mørkt ut for Nordtveits fremtid under Lagerbäck.

Tore Reginiussen ble, som ventet, den andre stopperen mot Tsjekkia. Jonas Svensson og Haitam Aleesami starter på backene, heller ikke det overraskende.

Tre av fire mann på midtbanen var også ventet: Stefan Johansen og Sander Berge sentralt, og Moi Elyounoussi på den ene kanten. På den andre kanten starter Jo Inge Berget. Som Nordtveit har han fått ganske mange sjanser. Lars Lagerbäck håper tøffheten og klokskapen til Malmø-spilleren skal gjøre han til den toveis-spilleren Lagerbäck ønsker å ha i laget sitt.

På topp trodde mange Lagerbäck ville prøve ut «little and large»-varianten med Tarik Elyounoussi og Alexander Søderlund. De fikk rett.

Laget (4-4-2): Rune Almenning Jarstein - Jonas Svensson, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Haitam Aleesami - Moi Elyounoussi, Stefan Johansen, Sander Berge, Jo Inge Berget - Tarik Elyounoussi, Alexander Søderlund.

Kampstart: 20:45.