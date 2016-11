Nordtveit beordret til full ro i to uker

PRAHA (VG) Han er på full vei tilbake på landslaget. Men i forrige måned ble Håvard Nordtveit tvunget til to ukers hvile på grunn av blod i urinen.

West Ham-spilleren landet på ryggen mot Accrington Stanley i ligacupen, men spilte fire dager senere fra start mot Southampton. Det endte ikke bra. Nordtveit fikk en hard ball på innsiden av låret, og gikk ut da West Ham tapte 0–3 hjemme på London Stadium.

Leste du? Nordtveit er tidenes best betalte

Så kom ordren om to ukers fullstendig hvile. Til tross for at Nordtveit ikke kjente noen smerter.

– Det et slag på indre organer som ga blod i urinen. Jeg måtte holde meg helt i ro. Hvis jeg stresset opp blodomløpet kunne det lille såret innvendig gå opp igjen og jeg ville begynne å blø igjen. Det kunne ført til infeksjoner og dritt, forklarer han.

Dermed var Håvard Nordtveit hverken med til Aserbajdsjan eller møtte San Marino med landslaget for en måned siden.

– Jeg fikk en del spilletid før skaden, men så måtte jeg ta pausen. Da jeg var borte hanket vi inn en del poeng og de som spilte da skal selvfølgelig få sjansen igjen. For meg handler det om å være tålmodig, trene godt og jobbe hardt, sier han.

Ble far igjen: Ny babylykke for Henriksen

Håvard Nordtveit har bare fått et innhopp på to minutter i de fem Premier League-kampene etter skaden.

– Jeg føler jeg har god tillit fra og god kommunikasjon fra Slaven (Bilic, West Ham-manager).

– Betyr det mye for deg å få sjansen for Norge nå?

– Ja, enhver landskamp er spesiell. Så får vi se hvilket lag Per-Mathias (Høgmo) velger, svarer Nordtveit som har gjort gode treninger denne uken. Han danner antagelig midtstopperpar med Even Hovland mot Tsjekkia fredag kveld.

Drillo om Tsjekkia-kampen: – Ville tatt store sjanser

Vestlendingen hadde en svært god siste sesong med Borussia Mönchengladbach – hvor han blant annet scoret med kapteinsbindet rundt armen i Bundesliga. Men de fysiske forberedelsene til den nye tilværelsen i West Ham ble muligens i tøffeste laget hjemme på Vats på Rogaland i sommer.

– Jeg løp veldig mange mil og fikk en slags belastningsskade i hoften. Så neste sommer skal jeg ikke løpe i det hele tatt. Jeg tror det ble for mye.