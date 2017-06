Nordlie ut mot landslagets «hemmelighold»: – Er ikke statsbudsjettet eller krigen i Irak

ULLEVAAL (VG) NRK-ekspert og Skeid-trener Tom Nordlie (55) mener det norske landslaget har bommet fullstendig og fjerner seg fra folket ved å trene bak lukkede dører før Lars Lagerbäcks første hjemmekamper som norsk landslagssjef.

I og med at VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia lørdag i praksis er betydningsløs siden VM-sjansen allerede er forspilt, og at Sverige-matchen tre dager senere er privatlandskamp, mener Nordlie at landslaget er i en posisjon der de må invitere – ikke utelukke.



Tre av fem treningsøkter har vært åpne i sin helhet denne uken. Nordlie mener det burde vært slik for alle fem.



– Nå kommer journalister og supportere for å lage en ny giv. Det de får, er noen strikker, tøy og bøy og en pasningsøvelse og det er det. Det er ingenting i denne kvalifiseringen som tilsier at noe burde vært lukket. Det er ikke statsbudsjettet eller krigen i Irak. Det er fotball, melder topptreneren til VG.

– Må by på seg selv



Han ble selv geleidet ut av Åråsen da han fulgte den ene av to landslagets stengte økter som NRK-ekspert, men avviser at det er derfor han tar dette oppgjøret.

Nordlie mener Norge er nødt til å jobbe hardere for å få folket tilbake på sin side – etter at ni av de siste 14 landskampene er endt med tap.

Fra og med nesten-bragden mot Italia i Roma i oktober 2015 har Norge vunnet tre fotballkamper: Mot Finland, Island og San Marino.



– Norge må by på seg selv på og utenfor banen, ufarliggjøre, folkeliggjøre og fokusere på de positive tingene. De må vinne folket, for dette skal være folkets landslag. Da må du nærme deg folket. Da Drillo tok Norge til VM, kjørte de hest og kjerre på Karl Johan og var litt «smågærne». Det handler om å gi av seg selv. De skal være positive rollemodeller, og da man må være åpen. Er det så farlig å vise seg frem, spør treneren, som har ledet syv forskjellige klubber i Eliteserien.



– Men er det ikke litt behagelig for Norge å kunne trene i fred og ro?



– Du får mer spekulasjoner om du lukker det. Lagoppstillingen kommer uansett 75 minutter før avspark – og motstanderen skjønner hvordan dødballene blir slått. Lukk heller treningene en liten periode inn mot viktige kvalifiseringskamper. Dette er detaljer, og de skal ikke stille opp på alt, men vær litt tilgjengelige, avmystifisér, vær blid – og svar gjerne litt frekt i intervjuer, oppfordrer Nordlie.

– Dette er en idrett mange er interesserte i. Andre idrettsutøvere – som Henrik Christiansen som blir nummer åtte i OL – jubler om de får oppmerksomhet, mens vi i fotballen skal lukke ditt og datt. Nå leser jeg at det er lang reisevei fra Lillestrøm til Sandvika! Jeg skjønner at det ikke er optimalt, men lurer på hva pendleren på Kløfta sier til det, han som sitter i lange køer hver dag, undrer Nordlie.

Lagerbäck: – Kan gi fordel



Han lanserer til og med et logistikkforslag for å slippe reiseveien Lagerbäck påpekte forleden.



– Hvis de ikke hadde lukket treningen hver gang, kunne de trent fast på Lillestrøms treningsfelt og bodd i Lillestrøm. Jeg ser også at spillerne kjeder seg, og da kan de kanskje brekke opp med å stille på et intervju for en avis. Eller hva om de hadde satt seg ned med en supporter og tatt en kopp kaffe, foreslår Skeid-treneren.

VG stilte Lars Lagerbäck spørsmål om de lukkede treningene på fredagens pressekonferanse. Svensken forsvarte sine valg og tror det gir sportslige fordeler.

– I første rekke er for å få det litt rolig i miljøet rundt. At spillerne kjenner at de kan jobbe uten å føle at de blir vurdert, begrunner Lagerbäck.

– Så er det litt hokus-pokus-psykologi. Tsjekkia sitter med større spørsmålstegn enn normalt, siden jeg bare har jobbet noen måneder med spillerne her. De kan ikke være helt sikre på hvordan vi stiller opp, og vi har har skader og spillere borte fra forrige kamp, påpeker han.

– Men med kvaliken nærmest kjørt – burde alt vært åpent?

Pressesjef Svein Graff brøt inn og besvarte det spørsmålet for landslagssjefen:

– Vi hadde 1000 barn her for noen dager siden. Vi går på det sportslige, avfeier Graff.

– Dette har jo å gjøre med å vise frem det sportslige produktet og vekke interesse. Selv om jeg er klar over at kampen og resultatet er det viktigste, sier Tom Nordlie.

PS! Det er solgt cirka 15.000 billetter til lørdagens VM-kvalifiseringskamp mot Tsjekkia. Det betyr et drøyt halvfullt Ullevaal.