Ni mann viste at de vil være med Lagerbäck videre

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Sverige 1-1) Det ble ikke seier denne gangen heller. Men jeg tror Lars Lagerbäck fikk ganske mange av de svarene han var ute etter. Og det veier tungt akkurat nå. Ni mann ga svar på tiltale.

Det gikk mot Norge - bare - andre seier (den eneste var mot San Marino) på et år og ni landskamper, da svenskene utlignet ni minutter før slutt. Det ødela litt av det som delvis var en god opplevelse på Ullevaal stadion tirsdag kveld: Et delvis B-preget norsk lag mot et hel-B-preget svensk lag.

Benyttet muligheten

Det måtte kanskje ende uavgjort. Norge var best før pause, spesielt siste halvdel. Og svenskene ble bedre utover i 2. omgang da de satt innpå noen av de antatt beste spillerne sine.

«Vil du være med, så vis meg det nå.» Noe lignende var Lars Lagerbäcks utgangspunkt før han samlet til spillerne til kampene mot Tsjekkia og Sverige.

Jeg mener han fikk mange svar i løpet av disse to landskampene:

* Håvard Nordtveit har forstått alvoret, tatt tak, tatt ansvar og til dels vært meget god i begge kampene. Han blir fort en lederfigur til høsten, da under forutsetning av at han spiller fotball på klubblaget sitt.

* Jonas Svensson, som ikke har spilt back hele sin karriere, viste igjen at han er en mann å stole. Voldsom innsats, stålkondisjon og stor vilje brakte trønderen opp og ned langs høyresiden mot svenskene som han skulle hatt noen etter seg. Svensson har utviklet seg til å bli en god internasjonal back.

* Moi Elyounoussi viste i disse to kampene at han har akkurat det Norge har manglet i mange kamper: Fart, dristighet på rett sted av banen, stort mot og selvtillit til å skape noe i mange situasjoner. Det skjer alltid noe når Moi er der ballen er.

* Sander Berge - stødigheten selv. Kan kanskje bidra noe mer offensivt, spille ballen litt oftere fremover og kanskje ta noen av sine klassiske løp med ball gjennom ledd også, men en utrolig fotballklok spiller som Norge vil få stor nytte av i årene som kommer.

* Bjørn Maars Johnsen: Mange trodde han ville floppe fullstendig. Det gjorde han ikke. Norsk-amerikaneren har mangler, ja vel, men mot Sverige var han involvert i alle de norske sjansene før han ble tatt av banen, og det var hans heading som skapte uro i det svenske forsvaret før Moi knallet inn 1-0 etter 44 minutter.

* Mats Møller Dæhli - opp og ned, men mest opp, både mot Tsjekkia og nå mot Sverige. Du ser at han elsker å spille fotball, ser etter løsninger og muligheter til å angripe motstanderen. Og han hadde fortjent en scoring mot Sverige. Fortsatt mister Møller Dæhli ballen litt for ofte. En gang ble det en gedigen svensk sjanse av det. Men han får absolutt godkjent. Det samme får Anders Trondsen, som har noe internasjonalt over seg. Jeg tipper han får flere sjanser.

Disse spillerne tar Lagerbäck garantert med seg videre, kanskje med et spørsmålstegn ved Maars Johnsen (kommer an på hvor mange spisser han ønsker i en tropp). I tillegg kommer matchvinnerne på det høyeste nivået, Rune Almenning Jarstein og Joshua King. Og Tarik Elyounoussi som var meget god mot Tsjekkia.

10 mann

Med King har du da 10 mann. Stefan Johansen, som kaptein, blir neppe vraket. Da begynner det å nærme seg den stammen Lars Lagerbäck har snakket om under hele denne samlingen.

FOTBALLJOURNALIST: Knut Espen Svegaarden er landslagskommentator og fotballjournalist i VG. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

En stor utfordring for Lagerbäck er det å finne makkeren til Håvard Nordtveit, makkeren til Sander Berge (Stefan Johansen har ikke imponert på landslaget på ganske lenge nå) og en spissmakker til King. Dette må være tre prioriterte oppgaver inn mot landskampene i september.

Tre godkjente omganger

Så nå er det bare å fortsette å se mye fotball, Lars Lagerbäck. Du har ikke kommet så galt ut, etter den litt pinlige åpningen mot Nord-Irland i mars. De tre siste omgangene, en mot Tsjekkia og to mot Sverige vil jeg gi godkjent. Ikke fantastisk, men langt fra elendig. Det har vært endel bra.

Det ødela litt at Norge ikke vant denne kampen, tross sjansemessig overtak.

For det hadde vært godt for Lars Lagerbäck å ta med seg en seier inn til den neste samlingen.

Denne gjengen har nesten glemt hvordan det er å vinne.