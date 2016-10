NFF starter Høgmo-evaluering: – Resultat ikke i samsvar ambisjonene

Terje Svendsen (60) meldte om en evaluering av Per-Mathias Høgmo (56) på flyplassen i Baku etter tapet mot Aserbajdsjan. I dag kom pressemeldingen, som henviser til to ulike prosesser.

Først og fremst skal det forekomme en kortsiktig evaluering. Den skal gjennomføres av forbundsstyret før Tsjekkia-kampen.

Fotballpresidenten er klar på at evalueringen henger sammen med de svake resultatene, som blant annet endte med twitter-raljering tirsdag kveld.



En grundigere evaluering



– Det at forbundsstyret starter denne prosessen allerede nå, henger sammen med at resultatene ikke har vært i samsvar med ambisjonene. Styret skal i første omgang gjøre en kortsiktig evaluering inn mot Tsjekkia-kampen som ikke er mange ukene unna, innleder Svendsen.

Dette skjer i kjølvannet av 4-1-seieren over San Marino tirsdag, hvorpå Norges landslag egen supportgruppe - Oljeberget - krever Høgmos avgang.

Svendsen henviser imidlertid også til en mer langsiktig evaluering, etter at den fjerde VM-kvalifiseringskampen er spilt.

– Vi kommer til å gjennomføre en grundigere og mer omfattende evaluering i etterkant av Tsjekkia-kampen, sier fotballpresident Terje Svendsen til fotball.no.

Selv om han henviser til en todelt evalueringsprosess, mener han at ryddigheten er i fokus.

– Forbundsstyret har forståelse for at både media og andre som glade i norsk fotball er kritiske. Samtidig er jeg opptatt av at vi gjennomfører en ryddig evalueringsprosess, og jeg har derfor ikke noen kommentarer utover de jeg nå har gitt før jeg har fått gjennomført denne med mitt eget styre.