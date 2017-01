NFF-sjef: – Ingen konkrete løsninger

Fotballpresident Terje Svendsen antyder at det norske folk må smøre seg med tålmodighet i påvente av en ny landslagssjef.

Det var både kjølig og tåkete i Brann-losjen på Ullevaal Stadion, da NFF og president Terje Svendsen kallet inn til forbundsstyremøte onsdag morgen. Der snakket han om blant annet status i jakten på en ny landslagssjef, etter å ha blitt orientert av Nils Johan Semb.

– Akkurat nå er vi inne i en fase hvor vi har samtaler med flere ulike kandidater. Per nå har vi ikke samtaler med én konkret kandidat – vi vurderer flere, sier han.

Og det er mulig man må smøre seg med tålmodighet.

– Vi jakter en langsiktig løsning her. Vi har en viktig kamp i mars og flere viktige kamper i år, og vi ønsker selvfølgelig å kvalifisere oss til et nytt mesterskap. Vi kommer til å da den tiden vi trenger, sier Svendsen.

– Utelukker ingenting

Bob Bradley og Roy Hodgson er to store utenlandske navn som har vært mye nevnt i forbindelse med den ledige jobben som norsk landslagssjef. På spørsmål om NFF ser til utlandet for en ny manager, er Svendsen nøktern i svaret sitt.

– Vi vurderer flere ulike løsninger og utelukker ingenting, uavhengig av om kandidaten er norsk eller utenlandsk. Det kan også hende at vi introduserer en midlertidig løsning til en permanent en er på plass. Vi utelukker ikke det heller.



Norge tar imot Nord-Irland til kamp i mars, men Svendsen kan ikke garantere en løsning innen da.

– Det er vanskelig å si. Vi jobber med å sondere markedet og tar oss som tidligere nevnt god tid med det som er en viktig avgjørelse, sier presidenten.

Misnøye i UEFA



Fotballpresidenten snakket også om FIFAs VM-utvidelse, og kunne fortelle at UEFA er misfornøyde med endringen for Europa, og måten det ble gjort på.

– Først og fremst er man ikke fornøyd med hvordan utvidelsesprosessen har foregått, og hvor fort det har gått. Det er veldig tydelig at FIFA ville få dette på plass så fort som mulig, sier han.

Ifølge Svendsen kommer UEFA til å jobbe mot en bedre løsning.

– Europa og UEFA har bare fått tildelt to nye plasser, fra 13 til 15. Dette er noe de er svært misfornøyde med, og dette kommer man til å jobbe mer med for å få en bedre ordning, sier Svendsen til VG, og legger til:

– Spesielt de store fotballnasjonene er misfornøyde med den nye utvidelsen. For Norges del er det bare positivt at vi får en økt mulighet til å delta i et mesterskap. Men det er mye misnøye ute og går, kanskje spesielt i engelske FA.

Han understreker at UEFAs to nye tildelte plasser ikke er en endelig løsning.

– Det er lenge til denne regelen trer i kraft, og det er gode sjanser for at det blir endringer. Det er ihvertfall tydelig at UEFA kommer til å jobbe mot en bedre løsning, understreker han.

Den nye regelen i innledende runder har skapt misnøye, også i NFF.

– Nå blir uavgjort fjernet i innledende runder, og ved uavgjort ved full tid går det til straffesparkkonkurranse. Det skal med andre ord kåres en seierherre uansett. Dette er vi ikke begeistret for. Da kan hvem som helst legge seg bakpå og forsvare seg med elleve mann, og satse på å vinne i straffesparkkonkurransen, sier Svendsen.