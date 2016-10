NFF: Per-Mathias Høgmo leder Norge mot Tsjekkia

Allerede etter tapet mot Aserbajdsjan varslet fotballpresident Terje Svendsen en evaluering av Per-Mathias Høgmo. I dag bekrefter NFF at det blir han som leder laget også i neste VM-kvalikkamp.

– Jeg er rett mann til å lede dette laget, sa Høgmo til et samlet pressekorps bare timer etter seieren mot San Marino på Ullevaal for en drøy uke siden.

Da hadde tre mål i sluttminuttene berget en ny norsk fotballfadese, og Norge hadde hentet sine første poeng i VM-kvalifiseringen. Men de kritiske røstene var likevel høye: Mange har krevd Høgmos avgang, blant annet landslagets egen supportergruppe, Oljeberget.

Det gjorde de i et åpent brev til fotballpresident Svendsen etter kampen mot San Marino, hvor de understreket at de hadde mistet all tro på landslagssjefen.

– Det skrives mye på internett av forskjellige mennesker med varierende kompetanse, men vi håper det betyr litt ekstra når det kommer fra de som faktisk bruker tid og penger på å stille opp på landskamper for å støtte laget. Det er faktisk gått så langt nå at 90 prosent av medlemmene våre nå mener at Høgmo må gå, skrev president Lars Olav Karlsen.

Evalueringen av Høgmo ble igangsatt etter San Marino-kampen, og det ble varslet at den ville bli todelt. En kortsiktig, inn mot møtet med Tsjekkia. Deretter også en langsiktig evaluering, etter at den fjerde VM-kvalikkampen er spilt.

Ikke fornøyd



«Forbundsstyret er ikke fornøyd med resultat- og prestasjonsutviklingen for A-landslaget for herrer. Vi har spilt tre VM-kvalifiseringskamper og ligger tre poeng bak det som var realistisk å forvente. Med seier i Tsjekkia vil vi være med for fullt i kampen om andreplassen i gruppa vår som kan gi Play-off plass til VM i Russland i 2018», skriver NFF i dag.

De varsler videre at den varslede evalueringen vil fortsette uavhengig av om det blir tap eller seier mot Tsjekkia.

«En slik evaluering gjennomføres årlig i perioden hvor det er et langt opphold mellom landskamper», melder NFF.

PS! Norge møter Tsjekkia i Praha fredag 11. november.