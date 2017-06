NFF jakter egen treningsbane for landslaget i Oslo

Fotballforbundet håper å sette en stopper for landslagets banehopping.

På tre dager har det norske landslaget trent på tre forskjellige baner i og rundt Oslo, samtidig som de har base et fjerde sted.

For mens Lars Lagerbäcks utvalgte menn bor i Sandvika, trente de mandag på Ullevaal, tirsdag på Bislett og onsdag måtte de krysse fra Bærum i vest til Lillestrøm i øst for å trene på Åråsen.

Det setter ikke Norges svenske landslagssjef nevneverdig pris på.

– Uten at vi skal klage på det, har vi litt lange reiser til treningsmulighetene. Det hadde vært bedre å ha en treningsmulighet nærmere så man ikke reiste bort tid, sa han da han møtte pressen etter onsdagens trening.

Om Norges Fotballforbund (NFF) får det som de vil, blir 40 minutters reisetid fra Sandvika til Lillestrøm for å trene, en saga blott i fremtiden.

De er på jakt etter et sted hvor landslaget kan få en helt egen treningsbane.

PÅ TOMTEJAKT: Nils Johan Semb bekrefter at NFF leter etter mulige områder i Oslo hvor A-landslaget kan få sin egen treningsbane. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Vi har sett på alternativer i mange år, men vi har ikke funnet noe. Det er vanskelig i Oslo, sier toppfotballsjefen i forbundet, Nils Johan Semb.

Fikk du med deg denne? Lagerbäck håper King blir en «ny» Carew på landslaget

Ser i Oslo og rundt Gardermoen

I fjor høst satte Norges Fotballforbund en definitiv strek over Per-Mathias Høgmos drømmeprosjekt: Campus Norway.

Det som skulle bli et nytt hjem for det norske landslaget, med et trenings- og kompetanseområde på Ekeberg, endte i ingenting.

Dermed er de norske landslagene fremdeles spredt over hele Oslo-området. For mens A-landslaget bor i Sandvika og trener i og rundt Oslo, er U21-landslaget samlet i Drammen.

Onsdag satt Semb trygt plassert i cafeen på Marienlyst, Strømsgodsets hjemmebane, og fulgte med da neste generasjon landslagsspillere løp seg gjennomvåte i Drammen-regnet.

Hvis han får det som han vil, skal også lagene utenom A-landslaget få et eget sted å holde til.

– Vi har jo mange landslag, og det finnes interessante områder rundt Gardermoen for lag som reiser inn og ut og skal på turneringer her og der, sier han.

Har du lest denne? Norges sjeldne trofésankere: – Vi kan inspirere de andre

Det er kun én spiller til nå som har brutt Lars Lagerbäcks tre regler:

Forstår at Lagerbäck reagerer

En prosjektgruppe i NFF har kommet langt i jakten på en banetomt i Oslo for herrelandslaget, uten at Semb vil si hvilke områder de har pekt seg ut.

– Vi er kommet langt med å kartlegge alle alternativene. Så får vi se hva vi lander på til slutt, sier toppfotballsjefen.

Han har full forståelse for at Lagerbäck ikke er helt fornøyd med tilstanden per dags dato.

– Det er ikke noe nytt at han sier det. Det er noe vi er klar over, og det er ikke ideelt, sier Semb.

Landslagssjefen møtte pressen tre dager før kvalifiseringskampen mot Tsjekkia: