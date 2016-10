NFF har fire valg etter denne høsten

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) (Norge–San Marino 4–1) Norges Fotballforbunds styre har fire muligheter når de nå skal evaluere den jobben Per-Mathias Høgmo (56) har gjort det siste året.

For det har de sagt de skal gjøre. Og jeg tror det er viktig å være tydelig nå, ikke vingle mellom løsninger.

Alternativene er som følger:

1) Gi Per-Mathias Høgmo tillit ut kvalifiseringen – og stå ved det. Uansett resultat i Tsjekkia 11. november.

2) Si at Høgmo leder Norge til og med kampen mot Tsjekkia 11. november, og at fremtiden bestemmes etter det.

3) Gi beskjed om at Tsjekkia-kampen er Høgmos siste.

4) Gi beskjed om at Høgmo har gjort sitt nå.

Etter 77 minutter så det ut som det siste alternativet var det eneste. For selv mot San Marino slet Norge med å score og vinne – lenge. I 23 minutter sto det faktisk 1-1 på Ullevaal. Det gikk mot en kjapp exit for Per-Mathias Høgmo.

13 minutter gjensto.

13 minutter unna katastrofen, som ville gitt gjenklang rundt om i Europa.

Gode bytter

Men så, da det brant under føttene på både den ene og den andre på Ullevaal, tok spillerne ansvar, spillerbyttene til Høgmo betalte seg og Norge scoret tre mål på seks minutter – og dermed ser det ikke så ille ut i målprotokollen likevel. Kanskje var det de seks minuttene som gjorde at Høgmo kjøpte seg tid til å argumentere for at han fortsatt kan ta Norge til VM i Russland 2018.

For det var det som var det klare målet. Og skal Høgmo klare det, så må det vinnes i Praha 11. november. Det er eneste mulighet, og det spørs da hvem styret i NFF mener har største mulighet til å klare de tre poengene: Høgmo eller en annen.

For faren er ikke over for Høgmo. Det så faktisk så ille ut en periode mot San Marino at jeg regnet med at han skulle gå av etter kampen. Så dårlig så det ut.

Og med 1-1 kunne han ikke fortsatt. Det er ikke noe å diskutere.

Vant med grei margin

Men det kom seg, effektivitetsmessig mot slutten. Mye på grunn av gode spillerbytter. Og at San Marino ble slitne av de kjappe nordmennene utover i kampen. Og derfor ble resultatet med en differanse til Norge de fleste hadde forberedt seg på før kampen. De fleste tippet mellom 2-0 og 5-0.

Men helt ærlig: Vi hadde aldri trodd at San Marino også skulle score mot Norge på sin eneste sjanse. Det er nå en ting at Aserbajdsjan gjorde det. Men San Marino? No way...

Men det utenkelige skjedde: San Marino, nummer 201 av 205 mulige på FIFA-rankingen, og med en eneste seier i sin landslagshistorie, scoret mot Norge. De scoret faktisk to ganger, en for hvert lag.

Så pinlig ut

Hvis selvtilliten til Norges landslag var liten før kampen: Her ble bunnen nådd. 1-1 hjemme mot San Marino. Lengre ned er det vanskelig å synke, i både tankegang og mannskap. Jeg har fulgt norsk landslagsfotball i mer enn 30 år, og det har vært mange svake resultater.

Men ingen så pinlig som det det gikk mot da 77 minutter var spilt mot San Marino tirsdag kveld. På Ullevaal stadion. Det var til og med på hjemmebane.

Scoringen til Adama Diomande gjenopprettet æren, og fikk ned pulsen, da han vakkert satte inn 2-1-målet. Og da var plutselig ikke beina så spreke hos et av verdens desidert dårligste landslag likevel. En annen innbytter, Martin Samuelsen, satte inn 3-1, da han viste den fotrappheten mange av de andre manglet. Da var det tomt hos motstanderen, og Joshua King satte enkelt inn 4-1 mot en sliten keeper.

Alle tre scoringene kom etter enkeltmannsprestasjoner.

Men det er veldig bra å vinne 4-1 når det står 1-1 med 13 minutter igjen å spille.

En vekker

Per-Mathias Høgmo satset på det stikk motsatte av hva forgjengeren Egil Olsen ville gjort: Der Drillo ville klinket ballen opp tidlig for å mørne San Marino og få en rekke dueller i feltet, satset Høgmo på å spille ut motstanderen.

Det var planen, og noe som er øvd på gjennom tre år med Per-Mathias Høgmo.

Det så ut til å straffe landslagssjefen da San Marino utlignet til 1-1 etter 54 minutter. Det verste var at Norges spillemessige overtak ikke hadde ført til mer enn tre små målsjanser heller, selvmålet til San Marino inkludert, før motstanderen scoret.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Men målet til Mattia Stefanelli ble en vekker. Det ble et kjappere spill, skarpere og det ble skapt flere sjanser. Og til slutt kom også scoringene, tre kjappe. Det er første gangen et norsk A-landslag scorer tre mål det siste kvarteret på 18 år - 6-0 mot Saudi-Arabia i Molde 1998.

Nå endte det godt, men det var flere enn Per-Mathias Høgmo som ble svett i panna, hjertet i halsen og avbitte negler da San Marino utlignet til 1-1.

På en måte var det symptomatisk for landslagets høstsesong.

Fortsettelsen blir spennende.

I en halvtime viste i hvert fall spillerne at de ville ha med sjefen videre.