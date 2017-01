Neste uke kommer avgjørelsen

Kommentar Ståle Solbakken. Eller Bob Bradley. Neste uke får vi trolig svaret på hvem som blir norsk landslagssjef fram mot EM 2020.

Amerikanske Bradleys tilgjengelighet har ført til at avgjørelsen stresses litt, av Norges Fotballforbund i retning Hamar/København og Ståle Solbakken.

Og den har fått forståelse fra FCK-treneren. Det har heller ingen hensikt å tenke i det uendelige. Et møte mellom partene er planlagt i neste uke. Etter det blir avgjørelsen tatt.

50/50

Min oppfatning er at akkurat nå er det 50/50 om Ståle Solbakken sier ja til Norge. Danskene fortsetter å si at «Ståle er vår trener ut kontrakten». De kan ikke si annet. FC København er et aksjeselskap. En hver negativ melding kan senke kursen deres. Derfor får vi det samme svaret hver gang: «Ståle skal ingen steder».

Kanskje får de rett også.

Kanskje ikke.

Begge trenerne er noe av det beste Norge kan få, innenfor de rammene som finnes, lønnsmessig. Og begge kjenner norsk og internasjonal fotball godt nok til at de oppfyller NFFs krav.

Solbakkens muligheter

I Hamar sitter det en nordmann og tenker – hardt. Ståle Solbakken veier frem og tilbake. Valget er ikke enkelt, men det er reelt: Landslaget trigger FCK-sjefen. Han har lyst til å se om han kan få Norge til EM i 2020.

Fordi han mener det er mulig.

Samtidig har han en fantastisk god og trygg jobb i Danmark, der han styrer det meste, og familien skal ikke være uvillig til å flytte tilbake til København.

Og, kanskje, det som kompliserer det hele: Sier han ja til Norge, sier han samtidig nei til alle andre tilbud, også fra større ligaer, i hvert fall fram til og med EM i 2020.

Kortsiktighet

Solbakken skriver neppe en kontrakt som går ut over 2020 – hvis han da til slutt velger å svare ja til Norges Fotballforbund om å bli den nye landslagssjefen etter Per-Mathias Høgmo. For Solbakken handler ikke landslaget om utvikling, men om resultater der og da. Det handler om de dagene laget er samlet, og få de kortsiktige resultatene: Til EM 2020. Hva som skjer i 2024 bryr ikke Solbakken seg like mye om.

De lange tankene får andre i Norges Fotballforbund ta seg av.

Men tanken frister Solbakken: Få Norge til det første mesterskapet siden 2000 (der han selv var med som spiller), og lede Norge i EM 2020.

Alternativt: Solbakken skriver på for flere år med FC København, med en klausul om at han kan reise videre, mot en kompensasjon, hvis det kommer et tilbud fra en av de store ligaene.

Der står egentlig saken.

Bradley – tydelig engasjert

Bob Bradley er en mann mange i norsk fotball fikk sansen for gjennom sine to år i Stabæk. Amerikaneren snakker tydelig, han er ivrig på feltet, han er engasjert – og han vet hva han vil.

Ståle Solbakken har selv bedt NFF om å bruke tid på andre kandidater, ikke bare konsentrere seg om han. Ole Gunnar Solskjær skal ha sagt seg uaktuell til jobben, men var neppe den mest aktuelle kandidaten denne gangen, uansett.

To uker før Bob Bradley fikk sparken i Swansea, var Norges Fotballforbund på tråden. De ville finne ut om amerikaneren var interessert i en prat – om han skulle bli avskjediget i Swansea. Så der lå NFF i forkant. Og samtalen toppfotbalsjef Nils Johan Semb hadde med Bradley nylig, skal ha vært meget bra.

NFF har – i denne saken – vært «på». De har, etter det jeg oppfatter, jobbet bra inn mot få, men gode kandidater det ikke er utenkelig å få til lokalene på Ullevaal stadion. Og det skal de ha honnør for, i virvaret av kritikk fra alle kanter gjennom flere år.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Rask avklaring

Og både NFF, Bradley – og Ståle Solbakken – ønsker en rask avklaring nå. For mye tenking, veiing frem og tilbake, det er ikke alltid bra det heller. Så Ståle Solbakken må gjøre som han har gjort gjennom hele sitt voksne liv: Ta en avgjørelse. Han har tatt mange rette – og noen feilvalg så langt.

Likhetene mellom Solbakken og Bradley er flere enn ulikhetene. Begge tenker kortsiktig. Begge er opptatt av nuet, ikke fremtiden.

Forskjellen er erfaringen. Der Bradley har hatt størst suksess som nettopp landslagssjef, har Solbakken gode klubbresultater internasjonalt.

Begge deler er klart godkjent for Norges Fotballforbund og for norsk fotball generelt.

I neste uke får vi – etter all sannsynlighet – svaret.