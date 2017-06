Nannskog om United-kjøpet Lindelöf: – En komplett midtstopper

ULLEVAAL (VG) Manchester Uniteds nye storkjøp, Victor Nilsson Lindelöf (22), trente med det svenske landslaget dagen før møtet med Norge, men spiller neppe kampen.

– En komplett midtstopper, sier den tidligere Stabæk-helten Daniel Nannskog – som nå er på jobb i Oslo for svensk TV – om Sveriges nye superstjerne.

Manchester United betaler nærmere 350 millioner kroner for Benfica-stopperen nå, men ytterligere 100 millioner kroner kan bli en del av den totale overgangssummen.

Selv har den tidligere Västerås-spilleren nektet å kommentere den annonserte overgangen til en av verdens største klubber. Men ingen av de svenske journalistene VG har snakket med tror Lindelöf kommer til å få spilletid mot Norge.

TV-EKSPERT: Daniel Nannskog fulgte det svenske landslagets trening på Ullevaal mandag. Den tidligere storscoreren i Stabæk jobber nå som TV-ekspert for SVT. Foto: MORTEN STOKSTAD , VG

– Tvilsomt. Jeg tror kanskje Manchester United har sitt å si i saken også. De har nok en finger med i spillet, så lenge han ikke har gjennomført den medisinske testen og skrevet under sin personlige kontrakt, sier TV 4-reporter Mattias Tjernström.

For så lenge overgangen ikke er helt i mål skal det mye til for at 22-åringen ønsker å risikere noe i en privatlandskamp mot Norge.

– Jeg kommer ikke til å prate om hans fremtid før han selv gjør det. Han er med i troppen. Det er det jeg har å si, sier Sveriges landslagssjef Janne Andersson til VG.

– Han er veldig, veldig bra. En moderne midtstopper som er atletisk. Så er han spillende, han kan ta med ballen fremover, han kan sette opp sine medspillere med sitt fine pasningsspill. Og han er bra på hodet. Han er en komplett midtstopper, sier Daniel Nannskog til VG.

– Han gled inn i troppen til U21-EM i 2015 (som Sverige vant) på et bananskall som et høyreback-alternativ i stedet for Emil Krafth, som ble skadet. Han gjorde suksess i det mesterskapet. Det gjorde at han også fikk spilletid i Benfica. Og nå, to år senere, fra en reserveplass i U21-EM til å bli solgt til Manchester United for 450 svenske millioner kroner... Det er jo et eventyr, sier Aftonbladets Michael Wagner.

– Det er han og Emil Forsberg som er våre store spillere nå, sier Tjernström.

Men ingen svenske journalister har klart å få noe ut av Victor Nilsson Lindelöf om den spektakulære overgangen til gigantklubben som ledes av Jose Mourinho.

– Overgangen ble klart etter kampen mot Frankrike-kampen. Vi stilte spørsmålet etter den kampen, men han sa bare at han ikke hadde noen kommentar, og at han fortsatt har kontrakt med Benfica. Han har ikke ønsket å si noe om Manchester United, sier Tjernström.

– Hva tror du han kommer til å si om Manchester United etter kampen, da?

– Trolig ingenting. Jeg tror ikke han kommer til å spille. Han kommer nok til å gå gjennom intervjusonen, men jeg tviler på at han kommer til å stoppe, svarer TV 4-reporteren.

Mange trodde Sverige ville falle sammen etter at Zlatan Ibrahimovic takket nei til videre landslagsspill, men fredagens 2-1-seier over Frankrike viste at våre naboer i øst ser ut til å klare seg godt uten den desidert største stjernen.

– Da var da. Nå er nå, sier den nye landslagssjefen Janne Andersson, som gir en helt ny startellever sjansen mot Norge.

Han ønsker å gi de nest beste muligheten til å vise seg frem, og røpet hele startoppstillingen på mandagens pressekonferanse:

Kristoffer Nordfelt – Emil Krafth, Pontus Jansson, Filip Helander, Niklas Hult – Victor Claesson, Oscar Hiljemark, Sebastian Larsson, Sam Larsson – John Guidetti, Christoffer Nyman.

