«Når du spiller fast i Premier League, så skal man spille fast»

ULLEVAAL (VG) Etter å ha frelset Norge fra en evig plass i fotballens skjærsild, er vrakede Adama Diomande (26) klar på to ting: Som fast Premier League-spiller bør han starte for Norge. Og bare seier gjelder i Tsjekkia.

Det er nøyaktig én måned igjen til premissetteren for resten av Norges VM-vei til mesterskapet i Russland om to år: Tsjekkia-kampen i Praha.

– Norge må vinne alle de resterende kampene. Vi må jo det for å komme opp på 2. plassen. Vi vet Tyskland gjør jobben for oss ellers, melder Adama Diomande til VG på vei ut av Ullevaal stadion etter 4-1 over San Marino og hans aller første A-landslagsmål.

Les også: Se her Høgmo, slik kan Norge til VM!

0 Norge 0 San Marino

Mulig kan det også bli hans aller viktigste. Iallfall for landslagssjef Per-Mathias Høgmo, som eksploderte i armer og ben på sidelinjen når Hull-angriperen fra Holmlia tok vare på én av Ole Selnæs’ totalt 90 presise pasninger i matchen og vridde 2-1 og sjelefred i lengste kryss bak en inntil da nesten uovervinnelig Aldo Simoncini i San Marino-målet.

Høgmo slo tilbake: – Jeg er rett mann

Spesiell målgest



Han feiret med å plassere den ene håndflaten i ansiktet – uten å ville si hva det betød for noe. Men han tittet samtidig opp for å få med seg reprisen.

– Jeg så’n på storskjermen. Kan ikke gjøres bedre, smiler Diomande under skyggeluen og i landslagsjoggedressen, mens han trasker gjennom intervjusonen sammen med Bournemouth-spissen Joshua King, som han møter i Premier League-oppgjør med Hull til helgen.

Kampplanen til Per-Mathias Høgmo besto av at begge backene skulle i angrep samtidig – og beskjeden var å slå tidlige innlegg, både langs bakken og i luften.

Men troppens beste hodespiller offensivt var likevel på benken fra start – etter å ha startet fire av de fem siste matchene under Høgmo. Hvorfor?

Artikkelen fortsetter under bildet!

SKUDDET SATT SOM HÅND I HANSKE: Haitam Aleesami (til venstre) og Adama Diomande feirer Norges 2-1-mål mot San Marino. Foto: , Bjørn S. Delebekk, VG

– Det vet jeg ikke. Har ikke noe svar på det. Fikk bare vite at jeg skulle være joker, sier Diomande, som i pausen mottok beskjeden om å kjøre seg varm og erstatte en blek Markus Henriksen.

VG-kommentar: NFF har fire valg

Helland skadet



Jo Inge Berget gikk inn som Kings makker i angrep, mens Diomande tok plass som bevegelig venstrekant.

– Når du spiller fast i Premier League, så skal man spille fast. Jeg ble veldig skuffet, men tok det med et smil. Så det positive og var klar når jeg kom inn, innrømmer Hull-spilleren, som generelt var et friskt pust når store deler av Ullevaal slet med dårlig ånde.

– Det er lov å ha litt flaks i livet. Seier i Tsjekkia, og da sitter vi godt i det, sier Pål André Helland, som måtte droppe San Marino-matchen med en skadet venstre lyske.

Han er også ute av Rosenborg-kampen mot Sarpsborg til helgen. Men Helland garanterer at han prioriterer å være frisk når kampen spilles i Praha 11. november.

Norges bortestatistikk: Åtte triumfer vi husker

Om det så koster ham et par «ubetydelige» Tippeliga-oppgjør for tittelklare Rosenborg. Bare cupsemifinalen mot Bodø/Glimt i slutten av måneden er den eneste virkelig viktige RBK-kampen mellom nå og Tsjekkia-matchen.

Der kan Norges fremste X-faktor-spiller trengs i skadefritt slag.

– Er kun seier godt nok for Norge der nå?

– Ja, det vil jeg påstå. For å skape entusiasme og VM-billetten, sier Helland til VG.

VG-børsen: Bare fire spillere får godkjent San Marino

– Ikke maskiner



Venstrebacken Haitam Aleesami er på samme spor.

– Vi må bare være offensive og ta tre poeng der. Spør du meg, er bare det godt nok. Tsjekkia er ikke maskiner, fastslår Palermo-suksessen om EM-finalisten fra 1996, som i går bare klarte 0-0 hjemme mot Aserbajdsjan.

Det som fra 54. til 77. minutt i kampen på Ullevaal så ut til å bli en av norsk fotballs mørkeste kvelder, ble slett ikke så verst til slutt – med 4-1 i seier, 9-1 i sjanser og målløst i matchen til den antatt største utfordreren bak suverene Tyskland.

– Hvor sannsynlig er det egentlig at Norge vinner resten av kampene – minus Tyskland borte?

– Vi hadde en bra en i forrige kvalik. Vi var langt nede, men slo Bulgaria og Kroatia. Så alt er mulig, sier Adama Diomande.

San Marino sjokkerte Ullevaal: Slaktet på sosiale medier