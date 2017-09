Nå handler det om å holde hodet kaldt, Lagerbäck

Kommentar 0–6 er ille. Men landslagssjef Lars Lagerbäcks viktigste jobb nå er å holde hodet kaldt. Sånn sett er det bra at han nærmer seg 70 år og har livserfaring i massevis.

For Lagerbäck kan egentlig gjøre som den gamle Vålerenga-kapteinen som, på stillingen 1–0 på Brann stadion, tuslet over halve banen for å ta et innkast. «Må du ta alt?» spurte dommeren.

– Se hva jeg har da, svarte kapteinen – og pekte skjødesløst på medspillerne sine.

For de spillerne som tapte med seks mål mot Tyskland, det er de Lagerbäck har. Kanskje kan vi plusse på noen få, med Martin Ødegaard i spissen. Kanskje Kristoffer Ajer snart er klar for en mulighet i et midtforsvar som virkelig trenger hjelp.

Men det hadde neppe hjulpet stort i Stuttgart mandag.

Stopperpar

Og jeg ser heller ikke så veldig mange andre som kan utgjøre en forskjell i tiden som kommer.

Så Lars Lagerbäck har egentlig en enkel jobb, selv om den er vanskelig: Det handler fortsatt om å sette et grunnspill, få på plass organiseringen sånn at det skapes minimalt med sjanser mot Norge – og så kommer det offensive.

Det har vært planen hele tiden. Vi så tendenser til dette mot Aserbajdsjan på Ullevaal. Der var det mye bra, selv om det også der var slurv. Mot Tyskland gikk alt galt fra første minutt. Motstanderen kommer altfor lett til innlegg mot Norge, det handler om å hindre at innleggene kommer. Og i neste fase selvsagt håndtere de innleggene som kommer bedre. I tillegg fortsetter letingen etter det beste stopperparet. Og det må ha høy prioritet.

Mentalt

Moderne fotball handler mye om å være fleksibel taktisk. Inngangen til Lagerbäck mot Tyskland virker ikke å ha vært taktisk klok, med 4-4-2 mot verdens beste lag, som er eksperter i å snu spillet og bruke hele banen.

Det virket heller ikke som spillerne var mentalt forberedt på oppgaven.

Og da er noe galt. Lars Lagerbäck har ansvaret for at alle er «påskrudd». Der må han ha gjort en for dårlig jobb i forkant av Tyskland-kampen. Kanskje han trodde kampen i seg selv var motivasjon nok. I stedet var Norge tilbake til redselen for motstanderen – som vi hadde på 1970-tallet da de store nasjonene sto på andre banehalvdelen.

Merkelig situasjon

En ting som er sikkert: Flytter du ikke beina raskt i dagens fotball, da er du sjanseløs. Lagerbäck hadde aldri opplevd noe lignende før: Mot Tyskland så det ut som Norge tråkket i sirup.

Det kan være et problem at Norge konstant virker å være på vei et annet sted som er viktigere enn der de er i dag. Da Per-Mathias Høgmo overtok etter Drillo høsten 2013, handlet det mye om å utvikle laget. Det var minimalt snakk om resultater. Det ble til og med sagt, fra ledelsen i Norges Fotballforbund, at de ikke hadde noen bestemt målsetting.

Så overtok Lars Lagerbäck, og han har ikke en «viktig» landskamp før det har gått halvannet år, høsten 2018, da EM-kvalifiseringen starter. Legger vi, litt stygt, sammen dette så får vi fem år uten spesifikke krav om resultater.

Fem år.

Soveputen

Norge har altså kommet så langt at det går fem år uten krav om å vise til resultater som betyr noe. Og selv om Lagerbäck fra dag en har sagt at resultater er viktigst, så er det jo ikke det så lenge det ikke står om viktige poeng.

Det er det som kalles en sovepute.

Og mot Tyskland så det ut som mange hadde sovnet, omtrent før avspark.

Det er skremmende å se såpass gode fotballspillere, i gode ligaer, som Omar Elabdellaoui, Haitam Aleesami, Moi Elyounoussi og Sander Berge være så dårlige samtidig. Lars Lagerbäck må finne ut hva som skjedde her. Han er nødt til å finne ut hvorfor det var så dødt, etter den gode opplevelsen mot Aserbajdsjan bare tre dager tidligere.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Sjokkerende

Det er det han er betalt for, han som ledet et islandsk landslag som sprudlet og hadde masser av energi under EM for bare et drøyt år siden.

Overgangen til Stuttgart må ha vært sjokkerende også for den staute svensken, og han trenger en god opplevelse igjen nå, aller helst i oktober, i dobbeltlandskampene mot San Marino og Nord-Irland.

Men ingen roper på avgangen til Lars Lagerbäck. Han er nødt til å få ro til å sette sammen dette laget best mulig frem til neste høst.