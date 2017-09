Mobbet og kalt «horesønn» etter tysk scoring i VM-kvalifisering

STUTTGART (VG) Han scoret sitt fjerde mål på syv landskamper. Men likevel er det tyske fotballfans som hater Timo Werner (21).

Etter at han banket inn 1–0 til Tyskland mot Tsjekkia fredag kveld ble det ropt til ham på Slavia stadion: «Du er sønn av en hore» ifølge bild.de. Mobbingen skal ha såret den meget effektive angriperen voldsomt.

Landslagsmanager Oliver Bierhoff (tidligere storscorer) har rykket ut og forsvart Werner: – Alle landslagsspillere, uansett hva de har gjort eller hvor de spiller, fortjener full støtte fra våre tilhengere.

Werners tabbe er at han i forrige sesong skal ha filmet til seg et straffespark i en kamp mot Schalke 04. Det ble det oppslag av i tysk media. Leipzig-spissen som bøttet inn mål forrige sesong, og som ble førstemann i Die Mannschaft fra RB Leipzig, fikk høre det igjen fredag. Men overraskende nok på bortebane - og fra egne tilhengere.

Det tyske laget vant 2–1 etter at Mats Hummels (28) ble matchvinner. Og Tyskland er fortsatt ubeseiret på veien mot VM i Russland neste år hvor de er tittelforsvarer etter at de slo Argentina 1–0 i finalen i Brasil for tre år siden.

Raseriet og mobbingen fra tribunen i Tsjekkia-kampen fikk spillerne til å droppe den tradisjonelle «æresrunden». I tillegg til den ovenfornevnte hetsen kom en liten del av publikum med nazistiske tilrop. Det gjorde Mats Hummels rasende.

– Det er ikke våre fans som lager slik kvalm, derfor gikk vi ikke bort til dem, sier Mats Hummels.

– Vi trenger overhodet ikke slik tull i våre kamper. De er ikke fans, men pøbler og hooligans. Disse menneskene ødelegger fotballen, og det er bare å kaste dem ut av stadion, sier Hummels, ifølge tyske Stern.

Tribunerampen skal i tillegg har ropt: «Til helvete med det tyske fotballforbundet ...»

Tyskland møter Norge i VM-kvalifisering i Stuttgart mandag kveld.

