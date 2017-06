Mix om Kamaras USA-dominans: – Bra nok for landslaget

BISLETT/SANDVIKA (VG) Ola Kamara (27) bøtter inn mål i den amerikanske ligaen. Det bør være nok til en plass på det norske landslaget, mener USAs landslagsspiller Mikkel «Mix» Diskerud (26).

– Han er skikkelig «goalgetter» nå og har vært det både i fjor og i år. Jeg vet ikke hvor mange som følger med på kampene blant det norske folk og landslaget, men han har absolutt vært god nok, sier Diskerud til VG.

24 mål på 35 kamper

IFK Göteborgs norskamerikaner – med 38 landskamper for USA – var selv på tirsdagens norske landslagstrening på Bislett som tilskuer. Etter å ha delt ut både klemmer og highfives til gamle lagkamerater fra Rosenborg, pratet Mix med VG om Columbus Crews norske målmaskin og sin venn fra barnefotballårene i Oslo-klubben Frigg.

Ola Kamaras 24 mål på 35 kamper i den amerikanske ligaen har ikke vært nok til å overbevise landslagssjef Lars Lagerbäck foreløpig.

GOD STEMNING: Mikkel Diskerud (t.h.) satt på tribunen og så på landslagets trening på Bislett Stadion tirsdag. Her snakker han med Ole Selnæs, tidligere lagkamerat i Rosenborg. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Hvor god er den amerikanske ligaen, etter ditt skjønn?

– Bra nok for det norske landslaget, det kan jeg si 100 prosent. Jeg tror ikke det skal ha noe å si at han spiller i den amerikanske ligaen, sammenlignet med den norske. Men sånn har det vært en stund, føler jeg, at folk tenker at man har meldt seg ut når man spiller i USA, mener Mix.

Han bør iallfall ha gode forutsetninger for å vurdere nivåene opp mot hverandre etter å ha spilt i New York City, Rosenborg og Stabæk.

– Sier du dette fordi Kamara er en kompis av deg?

– Nesten halve landslaget er mine kompiser. Jeg følger jo ekstra nøye med på Ola, men jeg hadde ikke sagt sånne ting hvis ikke jeg mente det. Jeg vil bare ha det beste landslaget utpå der, og synes virkelig at Ola kunne tilført laget noe, sier Diskerud.

Han forteller at Kamara blir betraktet som en «stjerne» i MLS takket være sin imponerende målstatistikk. Han beskriver Columbus-spissen som en lynrask angriper med gode bevegelser, som de siste årene har utviklet sine «goalgetter»-egenskaper.

Lagerbäck om MLS: – Veldig ujevn

Landslagssjef Lars Lagerbäck innrømmer at han «ikke er ekspert på den amerikanske ligaen», og at han ikke har sett så mye MLS-fotball de siste årene.

– Men jeg kjenner folk som har vært der, og som er der nå, og alle sier at den amerikanske ligaen er veldig ujevn. Det er veldig opp og ned, sier Lagerbäck til VG.

Han forteller at de har sett opptak av Kamaras kamper for Columbus Crew denne sesongen.

– Han har jo gjort det bra, men slik det ser ut nå, har vi gjort denne vurderingen. Det er jo veldig jevnt, og han er definitivt med i bildet. Så får man jo vurdere USA og den ligaen, men den er jo ikke dårligere enn visse andre ligaer som vi har landslagsspillere fra, så det er ikke derfor han ikke er med, sier landslagssjefen.